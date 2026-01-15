Espana agencias

Vox retira a Ortega Smith la portavocía de la Comisión de Justicia del Congreso, tras sacarle de la Ejecutiva

Vox ha retirado a Javier Ortega Smith la portavocía de la Comisión de Justicia en el Congreso, lo que supone el tercer recorte consecutivo de sus competencias desde noviembre, tras meses de tiranteces con Santiago Abascal y su equipo.

Según los escritos comunicados al Congreso por el grupo parlamentario, Ortega Smith ha dejado de ser el portavoz de Vox en la Comisión de Justicia desde el pasado viernes, 9 de enero.

Le sustituye el diputado catalán Juan José Aizcorbe, exgerente del partido, que ya acumulaba la portavocía en otras tres comisiones parlamentarias: Presupuestos, Trabajo y de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

DE FUNDADOR Y NÚMERO DOS A ESTAR FUERA DE LA CÚPULA

Ortega Smith, uno de los fundadores de Vox, ha ido perdiendo peso en el partido tras protagonizar algunos choques con la dirección de Abascal. Llegó a ser secretario general y vicepresidente de Vox, pero en enero de 2024 se quedó reducido a vocal y acabó fuera de la dirección el pasado mes de diciembre.

En el Congreso, fue portavoz adjunto del grupo parlamentario hasta el pasado mes de noviembre, perdió la titularidad en la Comisión de Interior y ahora se queda sin la Portavocía de Justicia, la única que mantenía.

El todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, aunque todo apunta a que ya no repetirá como cabeza de lista, ha protagonizado episodios que se han interpretado como provocaciones por la dirección de Vox. Asistió a la presentación del 'think tank' de su amigo Iván Espinosa de los Monteros, figura incómoda para Vox, y se dejó ver en la tribuna de autoridades en el desfile militar del 12 de octubre, después de que Abascal rechazara acudir por no coincidir con el Gobierno.

Cuando fue degradado en el Congreso en noviembre, Ortega Smith se declaró "sorprendido" por una decisión que consideraba "equivocada e injusta". Después, el líder de Vox y él se enredaron en un símil futbolístico al responderle Abascal que hay que "aprender a ceder paso" y que en el partido "hay un gran banquillo". El diputado se equiparó con un "delantero" con experiencia que sabe "meter goles".

EuropaPress

