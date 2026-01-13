Juzgan a los seis miembros de una banda que enviaba paquetes con cocaína y hachís desde Sevilla hasta Mallorca

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma juzgará a partir de este martes (10:00 horas) y hasta el próximo viernes a seis acusados de integrar una banda que se dedicaba a enviar paquetes con cocaína y hachís desde Sevilla hasta Mallorca.

La Fiscalía solicita que sean condenados a un total de 54 años y medio de prisión y al pago de multas que ascienden hasta los 22 millones de euros como supuestos autores de delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal.

Al menos desde el verano de 2023, según expone el fiscal en su escrito de acusación, los seis procesados se dedicaron de forma conjunta a enviar, a través de empresas de logística y empleando nombres falsos, paquetes cargados de cocaína y hachís desde las localidades sevillanas de Alcalá de Guadaira y Utrera hasta Mallorca.

Una vez los estupefacientes llegaban a la isla, las vendían a terceras personas a través de distribuidoras, conocidas, en el argot, como mulas.

La banda, señala el representante del Ministerio Público, tenía una estructura clara y los procesados se repartían las funciones para poder llevar a cabo su propósito delictivo.

El cabecilla del entramado, un hombre residente en Alcalá de Guadaira, se encargaba de tomar las decisiones de cómo y cuándo se realizaban los envíos. También contactaba y daba instrucciones a las mulas, gestionaba las condiciones de venta de las sustancias y dirimía cuestiones relacionadas con los beneficios obtenidos.

En un segundo nivel se encontraban una mujer, pareja del líder de la organización y residente en el mismo municipio. Era la encargada de los asuntos logísticos como la compra de billetes de avión de Sevilla a Mallorca para los distribuidores, a quienes indicaba cómo actuar y a qué hoteles debían acudir, y a la recaudación del dinero.

Más abajo estaban dos hombre que se encargaban de recibir los paquetes con droga y entregarlos a otros distribuidores, y otra mujer, madre de una de las mulas, que aprovechando que trabajaba como portera de un edificio también recibía algunos de los envíos. Un hombre afincado en Mallorca era el responsable final de la distribución de las sustancias.

Los investigadores de la Guardia Civil interceptaron tres paquetes con droga. En dos de ellos, que iban dirigidos a una dirección de Santa Poná (Calviá), encontraron 6,9 kilos de cocaína. En el tercero había 140 placas de resina de cannabis que pesaban cerca de cinco kilos.

En el registro efectuado en el domicilio del cabecilla y su pareja sentimental los agentes intervinieron 23 gramos de resina de cannabis y casi 400 euros en efectivo.