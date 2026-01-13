Espana agencias

Juzgan a los seis miembros de una banda que enviaba paquetes con cocaína y hachís desde Sevilla hasta Mallorca

Guardar

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma juzgará a partir de este martes (10:00 horas) y hasta el próximo viernes a seis acusados de integrar una banda que se dedicaba a enviar paquetes con cocaína y hachís desde Sevilla hasta Mallorca.

La Fiscalía solicita que sean condenados a un total de 54 años y medio de prisión y al pago de multas que ascienden hasta los 22 millones de euros como supuestos autores de delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal.

Al menos desde el verano de 2023, según expone el fiscal en su escrito de acusación, los seis procesados se dedicaron de forma conjunta a enviar, a través de empresas de logística y empleando nombres falsos, paquetes cargados de cocaína y hachís desde las localidades sevillanas de Alcalá de Guadaira y Utrera hasta Mallorca.

Una vez los estupefacientes llegaban a la isla, las vendían a terceras personas a través de distribuidoras, conocidas, en el argot, como mulas.

La banda, señala el representante del Ministerio Público, tenía una estructura clara y los procesados se repartían las funciones para poder llevar a cabo su propósito delictivo.

El cabecilla del entramado, un hombre residente en Alcalá de Guadaira, se encargaba de tomar las decisiones de cómo y cuándo se realizaban los envíos. También contactaba y daba instrucciones a las mulas, gestionaba las condiciones de venta de las sustancias y dirimía cuestiones relacionadas con los beneficios obtenidos.

En un segundo nivel se encontraban una mujer, pareja del líder de la organización y residente en el mismo municipio. Era la encargada de los asuntos logísticos como la compra de billetes de avión de Sevilla a Mallorca para los distribuidores, a quienes indicaba cómo actuar y a qué hoteles debían acudir, y a la recaudación del dinero.

Más abajo estaban dos hombre que se encargaban de recibir los paquetes con droga y entregarlos a otros distribuidores, y otra mujer, madre de una de las mulas, que aprovechando que trabajaba como portera de un edificio también recibía algunos de los envíos. Un hombre afincado en Mallorca era el responsable final de la distribución de las sustancias.

Los investigadores de la Guardia Civil interceptaron tres paquetes con droga. En dos de ellos, que iban dirigidos a una dirección de Santa Poná (Calviá), encontraron 6,9 kilos de cocaína. En el tercero había 140 placas de resina de cannabis que pesaban cerca de cinco kilos.

En el registro efectuado en el domicilio del cabecilla y su pareja sentimental los agentes intervinieron 23 gramos de resina de cannabis y casi 400 euros en efectivo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Irene Lozano niega corrupción en su gestión de Casa Árabe y se muestra dispuesta a acudir a la Justicia para defenderse

Tras la retirada de financiamiento regional y críticas desde el Ayuntamiento de Madrid, la exdirectora de Casa Árabe rechaza irregularidades y asegura que el déficit es histórico, defendiendo su trayectoria y la adecuación de las cuentas supervisadas por el Tribunal de Cuentas

Irene Lozano niega corrupción en

Albares convoca al embajador iraní en España para trasladarle su "repulsa" a la represión de las manifestaciones

Albares convoca al embajador iraní

Una patrulla española desplegada en Líbano sale ilesa de un ataque de carros de combate israelíes

Una patrulla española desplegada en

El Supremo da cinco días para que Ábalos y Koldo presten fianza de 60.000 euros antes del juicio de las mascarillas

El alto tribunal exige a José Luis Ábalos y Koldo García una cantidad económica como garantía ante posibles obligaciones monetarias tras el proceso judicial por supuestas anomalías en la adquisición de material sanitario durante la emergencia sanitaria

El Supremo da cinco días

Albares convoca al embajador iraní en España para trasladar su "repulsa" a la represión popular

Albares convoca al embajador iraní
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las elecciones en Castilla y

Las elecciones en Castilla y León, abocadas al 15 de marzo: Mañueco agotará la legislatura

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional francesa anuncia que presentará una petición formal para salir de la OTAN, una “alianza al servicio de los Estados Unidos”

Apartan de la Armada a un militar tras dar positivo por consumo de cocaína en cuatro controles fuera de servicio

Improcedente el despido de una moza de cuadras del ‘Refugio del Burrito’ a la que le imputaron todas las quejas presentadas por la plantilla contra el centro

Una patrulla española de la FINUI recibe disparos de tanques del Ejército de Israel cerca de su posición

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los caseros ganan un 82% más que los inquilinos y la brecha seguirá creciendo con la renovación masiva de contratos en 2026

Francisco Fernández, experto en recursos humanos, explica cómo afrontar una subida de sueldo en 2026

Cuál es el precio de la gasolina este 13 de enero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid

Las reacciones de la prensa internacional ante la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Las promesas incumplidas de Xabi Alonso en el Real Madrid: de encender a la afición a transmitir alegría sobre el campo

Kylian Mbappé rompe su silencio y defiende a Xabi Alonso después de su destitución: “Te recordaré como un entrenador que tenía las ideas claras”