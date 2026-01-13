Espana agencias

Astilleros y sector pesquero piden a la UE que elimine barreras a la transición energética

Representantes de la economía azul europea reclamaron a Bruselas levantar restricciones regulatorias y facilitar financiamiento para poder avanzar hacia buques más limpios, argumentando que las normas actuales impiden alcanzar los objetivos de sostenibilidad apoyados por el sector

Representantes de la economía azul europea advirtieron que los actuales límites al espacio disponible en las embarcaciones, impuestos por la regulación de la Unión Europea, resultan incompatibles con la adopción de tecnologías de propulsión más limpias y diseños innovadores exigidos por la transición energética. Durante un encuentro realizado recientemente con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, organizaciones del sector expresaron que estas normativas obstaculizan de manera significativa los avances hacia la descarbonización y la sostenibilidad en el sector marítimo. De acuerdo con EFECOM, las entidades que agrupan a la industria pesquera, la manufactura marítima y los astilleros han solicitado a las instituciones comunitarias la eliminación de barreras legislativas vigentes, con el objetivo de facilitar los esfuerzos encaminados a modernizar la flota y reducir su impacto ambiental.

Según detalló EFECOM, entre los participantes de la reunión se encontraban SEA Europe, Europêche, la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) y la Asociación Europea de Organizaciones de Productores de Pesca (EAPO). Estas entidades coincidieron en señalar que la progresión hacia una economía azul más sostenible se encuentra ralentizada por la obligación de acatar regulaciones consideradas restrictivas y por el acceso insuficiente a recursos financieros. Además, argumentaron que la incertidumbre regulatoria incide de manera negativa sobre la confianza de los inversores, condicionando la materialización de proyectos relacionados con la transición energética del sector.

El comunicado acordado por las organizaciones subrayó el compromiso pleno del sector con la descarbonización y la sostenibilidad a largo plazo, y reiteró la existencia de trabas a la modernización y reconversión de la flota que derivan directamente de la normativa de la UE. Los representantes solicitaron que se implementen acciones inmediatas para suprimir estas restricciones regulatorias, advirtiendo que mantener este marco normativo dificultará el cumplimiento de los compromisos de sostenibilidad apoyados por el propio sector.

Tal como consignó EFECOM, los delegados presentes en el encuentro reclamaron la necesidad de contar con un apoyo público sólido y con señales políticas claras procedentes de Bruselas y de los gobiernos nacionales. En ese marco, propusieron la elaboración de un amplio plan destinado a la renovación de la flota marítima europea. El plan incluiría financiación específica destinada tanto al retiro de buques obsoletos como a la adquisición de embarcaciones equipadas con sistemas modernos de propulsión, más eficientes desde el punto de vista energético y menos contaminantes.

Otro de los reclamos expuestos ante las autoridades comunitarias, según comunicó EFECOM, consistió en la demanda de crear canales de financiación que combinen fondos de la Unión Europea y recursos nacionales, respaldados por garantías públicas como mecanismo para reducir el riesgo de las inversiones privadas realizadas en las áreas de pesca y acuicultura. Las organizaciones consideraron imperioso establecer un acceso sencillo y ágil a los fondos comunitarios, específicamente para inversiones dirigidas a la transición energética y la modernización de las flotas, y argumentaron que un marco político estable resulta esencial para restablecer la confianza de los privados.

Además, las agrupaciones del sector enfatizaron en la importancia de adoptar medidas que aceleren los plazos de implementación de nuevas tecnologías y permitan transformar los métodos de operación actuales. Según EFECOM, alertaron que sin una implicación pública considerable ni directrices políticas previsibles, no resultará viable alcanzar los objetivos de reducción de emisiones y sostenibilidad planteados por las propias instituciones europeas.

A lo largo del encuentro, los distintos actores de la economía azul europea transmitieron al comisario Kadis la urgencia de revisar los parámetros legislativos actuales. También insistieron, según indicó EFECOM, en la necesidad de que las instituciones comunitarias colaboren activamente con los agentes del sector en la creación de entornos regulatorios y financieros que incentiven una actualización tecnológica y estructural de la flota marítima y pesquera europea.

