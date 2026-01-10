Muere un hombre en una calle de San Pedro del Pinatar (Murcia) con signos de asfixia

Murcia, 10 ene (EFE).- Un hombre de entre 45 y 50 años ha muerto este sábado en la calle Gabriel Cañadas del municipio de San Pedro del Pinatar, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia, ha informado el 112.

El aviso se recibió a las 12:04 horas, cuando un viandante comunicó el hallazgo de un varón que se encontraba boca abajo en la calle, sangrando por la nariz y con signos evidentes de asfixia, además de presentar una coloración amoratada.

Hasta el lugar se desplazaron una patrulla de la Policía Local de San Pedro del Pinatar y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. A su llegada, los agentes comprobaron que el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

No obstante, a la llegada del personal sanitario del 061, únicamente se pudo certificar el fallecimiento del varón. Ante lo ocurrido, se solicitó la intervención de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las diligencias judiciales correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso. EFE