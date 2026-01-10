Espana agencias

Gamarra alerta de un "vaciamiento" de la Constitución con Sánchez que puede llevar a una "democracia iliberal"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha alertado este sábado de un "vaciamiento" de la Constitución con el Gobierno de Pedro Sánchez que puede llevar a una "democracia iliberal" y se ha comprometido a que si Alberto Núñez Feijóo llega al Palacio de la Moncloa habrá un "rearme ético" y "moral" ante la "degeneración" del "sanchismo".

En su intervención en la 28 Interparlamentaria que el PP celebra en A Coruña este fin de semana, Gamarra ha asegurado que en España hay una "triple crisis": "la crisis del poder legislativo, la del poder judicial y también una crisis del propio concepto de nación".

Por eso, la vicesecretaria del PP ha dicho que es "urgente y necesario" abordar en España una "regeneración" democrática y un "rearme" ético y moral. "Para nosotros regenerar no es un eslogan, es mucho más", ha manifestado.

"TACTICISMO ELECTORAL, POLÍTICO Y OPORTUNISTA DE SÁNCHEZ"

Gamarra ha advertido de que "el motor de toda esta degeneración" que hay en España con el Ejecutivo de Sánchez "es un tacticismo electoral, político y oportunista" porque el presidente del Gobierno "está en minoría".

Según la dirigente del PP, no se reforma la Constitución pero se está produciendo algo "más sutil". "Y cuando las cosas son sutiles en democracia son todavía más peligrosas porque lo que se está produciendo es un vaciamiento de su contenido y eso es deslizarnos por la pendiente de una democracia iliberal. ¿De qué nos sirve una Constitución escrita si se está quedando limitada a una Constitución semántica?", ha exclamado.

Gamarra ha moderado la mesa 'Por lo importante: un Gobierno limpio', en la que han participado la portavoz adjunta del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Senado Antonio Silván, los eurodiputados Rosa Estarás y Adrián Vázquez, el presidente del PP de Navarra Javier García, así como los portavoces del PP en los parlamentos autonómicos de Canarias, de la Comunidad de Madrid y de Cataluña, Luz Reverón, Carlos Díaz-Pache y Juan Fernández, respectivamente.

SÁNCHEZ, "ALÉRGICO" A LA JUSTICIA

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha advertido que Sánchez es "alérgico a la Justicia" porque es "el capo de una organización criminal". "No es una manera de hablar, es que ha crecido entre negocios de prostitución, tráfico de influencias y amaño de contratos públicos, hasta los más infames negocios internacionales", ha argumentado.

Al tiempo, ha añadido que "naturalmente" el jefe del Ejecutivo tiene que "asaltar la Justicia porque está conviviendo con delincuentes", con "Junqueras, Puigdemont o Junqueras como interlocutores". "Todos han pasado por la cárcel o son prófugos de la Justicia", ha esgrimido, antes de insistir en que "todo lo que rodea a Sánchez es delito".

De hecho, ha recurrido al símil para incidir en que "el delito es Sánchez lo que el mar es a la ciudad de A Coruña", donde se celebra la Interparlamentaria. "Nada se explica en Pedro Sánchez sin el concurso de sus delitos. Él lo que quiere normalizar es el crimen y criminalizar lo normal. Este es el diagnóstico", ha resumido.

Finalmente, el dirigente madrileño ha concluido que, frente al intento del "asalto a las instituciones", los populares se encargarán de plantear las soluciones.

