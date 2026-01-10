ElPozo mantiene el liderato y el Barça no recorta antes del parón por el Europeo

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- ElPozo Murcia Costa Cálida se marcha al parón por el Europeo y la Copa América de selecciones como líder de la Primera División de fútbol sala tras empatar a tres goles ante el Movistar Inter en el Clásico nacional disputado en el Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz.

El conjunto murciano suma 40 puntos y mantiene una ventaja de tres sobre el Barça, que tampoco pudo recortar distancias al firmar un empate por el mismo resultado en la pista del Jaén Paraíso Interior.

El Movistar Inter afrontó el primer duelo de 2026 con la intención de despedirse del parón con una victoria y se adelantó en la primera parte con un tanto de Pani. ElPozo reaccionó a balón parado por medio de Gadeia, aunque el propio Pani volvió a adelantar a los locales antes del descanso. Tras el intermedio, el equipo murciano ajustó su juego y logró igualar con un gol de Ligeiro.

Ricardo culminó la remontada visitante con un potente disparo lejano a poco más de un minuto del final, pero el Inter, apostando por el portero-jugador, encontró el empate definitivo en los últimos segundos gracias a Chaguinha. El duelo estuvo marcado por la alternancia en el dominio, numerosas ocasiones y el protagonismo de ambos guardametas, que sostuvieron a sus equipos en fases clave.

El Barça sigue segundo con 37 puntos tras empatar 3-3 en un Olivo Arena abarrotado por 6.500 espectadores. El Jaén Paraíso Interior se adelantó a los 10 segundos por medio de Míchel, aunque Sergio González igualó en el minuto 9. Pito puso el 1-2 nada más iniciarse el segundo periodo, pero los locales no se vinieron abajo y remontaron con goles de Esteban y Alan Brandi. Adolfo firmó el empate definitivo en el minuto 37 y Luciano Gauna estuvo a punto de dar la victoria al Jaén en el último segundo con un disparo al poste.

El Family Cash Alzira logró una victoria vital ante el Jimbee Cartagena Costa Cálida (3-2) para seguir recortando distancias con la permanencia. Rubi y Lechero, junto a un gol en propia meta de Darío, dieron ventaja a los valencianos, que resistieron el empuje final del campeón de la Supercopa.

El Noia Portus Apostoli confirmó sus aspiraciones de disputar las eliminatorias por el título tras remontar y golear por 4-1 al ATP Iluminación Tudelano Ribera Navarra. El Illes Balears Palma Futsal venció al Córdoba Patrimonio de la Humanidad (1-3) y el Quesos El Hidalgo Manzanares cerró la jornada con una contundente victoria ante el Servigroup Peñíscola (6-3) para afianzarse en la zona de eliminatorias por el título. EFE

