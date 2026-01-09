Espana agencias

Sadiq: “Corberán puede darme el impulso para sacar lo mejor de mí”

Valencia, 9 ene (EFE).- El delantero nigeriano Sadiq Umar apuntó durante su presentación como jugador del Valencia este viernes que cree, después de haber estado ya en el equipo en el tramo final de la pasada campaña, que el técnico Carlos Corberán puede darle "el impulso" que necesita para "sacar" lo mejor de él mismo.

“Estoy feliz de volver, es un placer volver para representar al Valencia. Desde que llegué me sentí en casa y eso me motivó para volver junto con el esfuerzo del club, que insistió en traerme de vuelta. Es un placer estar aquí”, dijo Sadiq, que estuvo cedido por la Real Sociedad en la segunda parte de la pasada temporada y que ahora ha llegado ya traspasado y ha firmado hasta 2028.

El delantero aseguró que está “en plena forma física” y con ganas de realizar su primer entrenamiento con el Valencia de esta nueva etapa, pero agregó que no depende de él ser titular o no este sábado contra el Elche en Mestalla, aunque estará disponible para jugar.

Además de Corberán, el nuevo jugador valencianista dijo que lo que le ha traído de vuelta al Valencia es el amor del club. “Me enamoré del club, de los 'fans' y de la gente. Siempre he tenido interés en volver al Valencia, he ido viviendo el día a día con normalidad, sabiendo que este día iba a llegar”, apuntó.

“He estado en contacto con alguno de los compañeros para desearles suerte porque no era un buen momento, sobre todo antes de los partidos, pero tampoco hablaba mucho porque tenían que estar concentrados”, contó Sadiq, que apuntó que ha visto casi todos los partidos del Valencia.

El delantero habló del extremo belga Largie Ramazani, con quien coincidió en el Almería y con el que se volverá a reencontrar, aunque no sabe si por mucho tiempo. “No sé si se quedará o se irá, pero le conozco del pasado, es un gran compañero, y pienso que puede dar lo mejor para el equipo”, aseguró.

Por último, sobre si se ha marcado una cifra de goles como reto, dijo que para él no es importante el número de tantos que puede marcar, sino “ayudar al equipo día a día” y “devolver al Valencia donde se merece”.

En la presentación de Sadiq, que lucirá el número 6 en esta segunda etapa en el club, le acompañaron el director general del Valencia, Javier Solís, y el director general de fútbol, Ron Gourlay. EFE

