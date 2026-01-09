Robles pide al PP y al resto de partidos "sentido de Estado" para aprobar la misión en Ucrania llegado el momento

“Cuando haya un acuerdo de paz ya veremos, aunque (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin está haciendo todo lo posible para que no llegue”, afirmó Margarita Robles tras un ataque ruso con un misil balístico sobre la ciudad de Leópolis. En este contexto, la ministra de Defensa española llamó la atención sobre la complejidad del proceso para una posible misión internacional en Ucrania, en la que la participación de España quedaría condicionada tanto al avance del futuro acuerdo entre Moscú y Kiev como a la autorización previa del Parlamento español, según informó el medio.

De acuerdo con lo publicado por la agencia de noticias, Robles trasladó una solicitud explícita a las principales formaciones políticas, en particular al Partido Popular (PP), pidiendo “sentido de Estado” en la toma de decisiones relativas a este potencial despliegue. La ministra remarcó que se trataría de una misión de mantenimiento de la paz, y no de carácter ofensivo, aclarando que la integración de efectivos nacionales requerirá siempre el respaldo del Congreso de los Diputados.

La titular de Defensa justificó su demanda tras una visita a la Agrupación de Transporte nº1, donde, ante los medios, insistió en la necesidad de apoyo para “misiones de paz” una vez finalice el conflicto, y subrayó que espera esa muestra de responsabilidad institucional, particularmente por parte del PP. Robles realizó una referencia crítica a situaciones previas en las que, a su juicio, la oposición no habría mostrado la disposición requerida, mencionando el contexto de la gestión de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). Además, la ministra señaló que no solo se dirigía al PP, ya que “otras fuerzas políticas deben entender que son misiones de mantenimiento de la paz”.

Según detalló el medio, la viabilidad de cualquier operación española en Ucrania permanece en una etapa inicial y dependerá de los términos concretos que establezca el futuro acuerdo de paz firmado por Rusia y Ucrania, dentro del cual quedarían definidos tanto los límites de participación de cada Estado como el alcance del mandato internacional. A pesar de los avances en las negociaciones y la perspectiva compartida por las partes de estar “cerca” de alcanzar un pacto, quedan pendientes cuestiones fundamentales, como las garantías de seguridad y la resolución de disputas territoriales.

El medio indicó que la posición de las principales formaciones políticas españolas permanece dividida ante esta hipotética misión. Si bien el PP aún no ha comunicado de forma oficial su apoyo o rechazo, Unidas Podemos ya ha manifestado su negativa a respaldar la operación. Además, otros socios habituales del Gobierno también han expuesto dudas y cautelas respecto al posible despliegue.

La participación española estaría condicionada en todo caso al resultado del proceso parlamentario. El Congreso de los Diputados, conforme a la normativa vigente, tendría la responsabilidad de deliberar y votar la autorización de cualquier misión de paz en territorio extranjero. La ministra reiteró que solo se contemplaría una presencia española en Ucrania bajo un marco internacional, tras el cese de hostilidades y siempre según los límites estipulados en el tratado de paz.

En su intervención, Robles remarcó que “España, cuando llegue ese escenario, estará en misiones de mantenimiento de la paz, porque no son misiones de ataque, son de mantenimiento de la paz”, destacando la diferencia entre acciones ofensivas y operativos orientados al sostenimiento de la seguridad y la estabilidad en contextos posbélicos.

Las declaraciones de la ministra deben entenderse en el clima actual de incertidumbre, tanto a nivel de las relaciones internacionales como en el plano político interno, en el que la unidad parlamentaria se ha mostrado esquiva en otros asuntos relevantes. Robles recalcó que cualquier avance dependerá de la evolución de los contactos entre Ucrania y Rusia, así como del contexto geopolítico que defina el final de la guerra, según consignó la agencia.

Hasta el momento, la iniciativa queda encuadrada como posibilidad sujeta a varias condiciones, sin que exista todavía una propuesta formal o un calendario definido para la eventual contribución militar española en la misión de paz en Ucrania, concluyeron fuentes consultadas por el medio.