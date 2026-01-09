Espana agencias

Robles pide al PP y al resto de partidos "sentido de Estado" para aprobar la misión en Ucrania llegado el momento

La responsable de Defensa urge a las principales formaciones a respaldar una eventual colaboración militar española en territorio ucraniano, subrayando que solo se trataría de labores no ofensivas y pendientes de aprobación parlamentaria, en medio de posturas políticas divididas

Guardar

“Cuando haya un acuerdo de paz ya veremos, aunque (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin está haciendo todo lo posible para que no llegue”, afirmó Margarita Robles tras un ataque ruso con un misil balístico sobre la ciudad de Leópolis. En este contexto, la ministra de Defensa española llamó la atención sobre la complejidad del proceso para una posible misión internacional en Ucrania, en la que la participación de España quedaría condicionada tanto al avance del futuro acuerdo entre Moscú y Kiev como a la autorización previa del Parlamento español, según informó el medio.

De acuerdo con lo publicado por la agencia de noticias, Robles trasladó una solicitud explícita a las principales formaciones políticas, en particular al Partido Popular (PP), pidiendo “sentido de Estado” en la toma de decisiones relativas a este potencial despliegue. La ministra remarcó que se trataría de una misión de mantenimiento de la paz, y no de carácter ofensivo, aclarando que la integración de efectivos nacionales requerirá siempre el respaldo del Congreso de los Diputados.

La titular de Defensa justificó su demanda tras una visita a la Agrupación de Transporte nº1, donde, ante los medios, insistió en la necesidad de apoyo para “misiones de paz” una vez finalice el conflicto, y subrayó que espera esa muestra de responsabilidad institucional, particularmente por parte del PP. Robles realizó una referencia crítica a situaciones previas en las que, a su juicio, la oposición no habría mostrado la disposición requerida, mencionando el contexto de la gestión de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). Además, la ministra señaló que no solo se dirigía al PP, ya que “otras fuerzas políticas deben entender que son misiones de mantenimiento de la paz”.

Según detalló el medio, la viabilidad de cualquier operación española en Ucrania permanece en una etapa inicial y dependerá de los términos concretos que establezca el futuro acuerdo de paz firmado por Rusia y Ucrania, dentro del cual quedarían definidos tanto los límites de participación de cada Estado como el alcance del mandato internacional. A pesar de los avances en las negociaciones y la perspectiva compartida por las partes de estar “cerca” de alcanzar un pacto, quedan pendientes cuestiones fundamentales, como las garantías de seguridad y la resolución de disputas territoriales.

El medio indicó que la posición de las principales formaciones políticas españolas permanece dividida ante esta hipotética misión. Si bien el PP aún no ha comunicado de forma oficial su apoyo o rechazo, Unidas Podemos ya ha manifestado su negativa a respaldar la operación. Además, otros socios habituales del Gobierno también han expuesto dudas y cautelas respecto al posible despliegue.

La participación española estaría condicionada en todo caso al resultado del proceso parlamentario. El Congreso de los Diputados, conforme a la normativa vigente, tendría la responsabilidad de deliberar y votar la autorización de cualquier misión de paz en territorio extranjero. La ministra reiteró que solo se contemplaría una presencia española en Ucrania bajo un marco internacional, tras el cese de hostilidades y siempre según los límites estipulados en el tratado de paz.

En su intervención, Robles remarcó que “España, cuando llegue ese escenario, estará en misiones de mantenimiento de la paz, porque no son misiones de ataque, son de mantenimiento de la paz”, destacando la diferencia entre acciones ofensivas y operativos orientados al sostenimiento de la seguridad y la estabilidad en contextos posbélicos.

Las declaraciones de la ministra deben entenderse en el clima actual de incertidumbre, tanto a nivel de las relaciones internacionales como en el plano político interno, en el que la unidad parlamentaria se ha mostrado esquiva en otros asuntos relevantes. Robles recalcó que cualquier avance dependerá de la evolución de los contactos entre Ucrania y Rusia, así como del contexto geopolítico que defina el final de la guerra, según consignó la agencia.

Hasta el momento, la iniciativa queda encuadrada como posibilidad sujeta a varias condiciones, sin que exista todavía una propuesta formal o un calendario definido para la eventual contribución militar española en la misión de paz en Ucrania, concluyeron fuentes consultadas por el medio.

Temas Relacionados

Misión de pazMargarita RoblesPPEspañaUcraniaRusiaCongresoGobiernoLeópolisUnidas PodemosEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Condenan a 17 años de prisión a la mujer que mató a su tía de 91 años y meterla en una maleta en Sineu

La acusada admitió la autoría ante el Tribunal del Jurado tras llegar a una conformidad con Fiscalía, por lo que recibió prisión e inhabilitación absoluta, según el TSJIB, sólo restando la redacción de la sentencia definitiva

Condenan a 17 años de

El influente ultra 'Papacito' será juzgado por cíberacoso a la boxeadora Imane Khelif

Infobae

Illa pide responsabilidad a los partidos y que avalen "la mejor financiación para Cataluña"

El líder del Gobierno catalán insta a los grupos parlamentarios a respaldar la iniciativa presentada, subrayando que representa “la mejor solución posible” para la comunidad, con un incremento potencial de 4.700 millones de euros anuales según lo anunciado

Illa pide responsabilidad a los

El Hiopos Lleida, a dar la sorpresa en Tenerife

Infobae

El PP dice, tras críticas del Gobierno, que Feijóo estuvo informado en tiempo real desde que se interesó por la dana

Desde el entorno de Feijóo aseguran que recibió detalles precisos sobre el desarrollo de la emergencia en Valencia desde el inicio del fenómeno, basando su versión en intercambios continuos de mensajes con las autoridades responsables durante el temporal

El PP dice, tras críticas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El buque escuela ‘Juan Sebastián

El buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ sale desde Cádiz un año más para su instrucción: visitará el Caribe o la costa de EEUU

Albares afirma que el Ejecutivo de Sánchez es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

Albares defiende la creación de un ejército de Europa para “sentarse en la mesa de los grandes poderes”

La “falta de control” del Instituto Social de la Marina provoca que trabajadores del mar reciban a la vez subsidios por desempleo y otras ayudas incompatibles

La nueva financiación autonómica quiere incendiar el PP: la jugada de Pedro Sánchez antes de un ciclo electoral clave

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Los agricultores catalanes critican el pacto entre la Unión Europea y Mercosur: “Nos toman el pelo, no podemos competir contra esos países”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España