La Bolsa española ralentiza la subida al 0,23 % y pierde los 17.700 puntos

Madrid, 9 ene (EFECOM).- La Bolsa española ha ralentizado su subida de la apertura al 0,23 % y ha perdido el nivel de los 17.700 puntos con los que había superado el máximo histórico de cierre registrado ayer, al situarse en los 17.710 puntos, con la mirada puesta en el empleo americano y en la reunión entre EE.UU. y las mayores petroleras del mundo.

El IBEX 35 suma 44 puntos, el 0,23 %, y se sitúa en 17.697 puntos, por debajo del cierre histórico de ayer, en 17.650 puntos. En los primeros días del año, el IBEX avanza un 2 %.

Repsol es la compañía que más sube del IBEX 35, un 1,65 %, ante la reunión a la que asistirá hoy en EE.UU. con otras grandes petroleras para analizar las oportunidades de inversión en Venezuela.

Tras Repsol, BBVA avanza el 1,40 %; Puig y ArcelorMittal, el 0,70 %; Banco Santander, el 0,69 %, y Caixabank, el 0,53 %.

Las mayores pérdidas son para Cellnex, con el 2,15 %; seguida de Telefónica, con el 0,98 %; IAG, con el 0,76 %; Endesa, con el 0,61 %; Enagás, con el 0,54 %; y Grifols, con el 0,52 %.

En el continuo, AmRest es el valor que más sube, el 6,81 %, mientras que GAM es el que más cae, el 2,37 %.

Al igual que el mercado español, los restantes europeos también han abierto con moderadas subidas, que son del 0,66 % para París, del 0,25 % para Londres, del 0,11 % para Milán y del 0,03 % para Fráncfort.

El Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también sube el 0,59 %.

El euro cede el 0,13 % respecto al dólar y se cambia a 1,164 unidades.

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, repuntó un 1,61 % este viernes gracias a los buenos resultados financieros de Fast Retailing, la matriz de Uniqlo, que se disparó un 10,67 %, mientras el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó un 0,92 % y el parqué de Shenzhen se anotó el 1,15 %.

Por su parte, Wall Street cerró ayer con un comportamiento mixto, con subida del 0,55 % para el Dow Jones de Industriales, y del 0,01 % para el S&P 500, y una caída del 0,44 % para el Nasdaq.

El mercado se encuentra pendiente en esta sesión de la reunión este viernes entre EE.UU. y las mayores petroleras del mundo, entre ellas Repsol, para analizar oportunidades de inversión en Venezuela y sus preocupaciones ante los riesgos financieros, legales o políticos en este país, tras la detención el pasado sábado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por orden del presidente de EE.UU., Donald Trump.

El mercado también estará pendiente de la publicación hoy de los datos de empleo americano en diciembre de 2025, después de que el mes anterior subiera hasta el 4,6 %, con la creación de 64.000 empleos y un dato ligeramente mayor al esperado, que situó en unos 7,8 millones las personas sin empleo en este país.

A esta hora, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 1,15 %, y el precio del barril se sitúa en 62,69 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., escala el 1,33 %, hasta los 58,53 dólares.

El precio del oro sigue cayendo, al igual que ayer, un 0,10 %, con la onza en 4.473,5 puntos, mientras que la plata sube el 0,79 % y se recupera de las caídas de los últimos días, situándose en 77,6 dólares la onza.

La rentabilidad del bono alemán a diez años se muestra estable en el 2,872 % y la del español cae hasta el 3,251 %, con la prima de riesgo situado por debajo de los 40 puntos básicos.

El bitcóin cae un 0,54 % y se sitúa en 90.708,1 dólares. EFECOM

