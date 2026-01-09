Espana agencias

Feijóo afronta tranquilo su deber de declarar ante la jueza sobre la gestión de la dana

Madrid, 9 ene (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que afronta "absolutamente" tranquilo su deber de declarar ante la jueza que instruye la gestión de la dana.

Así lo ha asegurado a los periodistas a su llegada al Congreso de los Diputados y ser preguntado por cómo afronta su declaración, por videoconferencia y en calidad de testigo desde su despacho en la Cámara Baja, ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana.

"Si me llaman, acudo a cumplir con mi deber", ha dicho, y a la pregunta de si se encuentra tranquilo por esa declaración ha contestado: "Absolutamente".

Durante esta declaración previsiblemente se pondrá el foco en los mensajes que Feijóo intercambió aquel 29 de octubre de 2024 con el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y que han sido aportados por el líder del PP de forma voluntaria a la causa. EFE

