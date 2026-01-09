Condenada la conocida como Reina de la burundanga a 17 años y medio de prisión

León, 9 ene (EFE).- La Audiencia Provincial de León ha condenado a la conocida como Reina de la burundanga, N. T. G., a 17 años y medio de prisión por seis delitos de lesiones agravadas y robo con violencia, en los que usó la escopolamina (burundanga) para el sometimiento químico de personas de su entorno, además de por estafa continuada.

La acusada también ha sido condenada a pagar una indemnización por responsabilidad civil a favor de las víctimas que superan los 200.000 euros, de las cuales devengarán intereses legales hasta su completo pago, además de asumir las costas procesales correspondientes a los delitos por los que ha sido condenada, han informado fuentes jurídicas este viernes.

Los hechos se remontan a 2016, cuando la procesada perdió mucho dinero por el póker 'online' y, ante las deudas acumuladas, fingió un cáncer y pidió dinero para pagar los tratamientos que destinaba al juego.

Una familia cercana a su entorno se sensibilizó con su situación y la ayudó con fuertes sumas económicas de unos 200.000 euros.

Cuando la familia le pidió la devolución del dinero, la acusada comenzó a utilizar la escopolamina, registrándose el primer caso en febrero de 2018 y siendo víctimas varios miembros de esta familia que era de su máxima confianza.

Durante ese año y 2019 utilizó en varias ocasiones la droga con el objetivo de obtener dinero de sus víctimas, no sólo de esta familia, sino también de la suya y el entorno cercano, lo que según recoge la sentencia provocó graves cuadros de intoxicación que requirieron de ingreso hospitalario, alguno de los casos muy grave.

El tribunal ha considerado probado que en varios de estos casos la sumisión química de la víctima causó su indefensión, lo cual fue aprovechado por N.T.G. para sustraer dinero y hacer transferencias bancarias en su beneficio.

La sentencia también ha establecido como probado que la ahora condenada engañó a miembros de una misma familia simulando padecer un cáncer, aprovechando que el padre de familia también padecía una enfermedad oncológica, y su gran amistad con sus hijas, para que le prestarán cuantiosas sumas de dinero y poder someterse a tratamientos médicos. EFE

