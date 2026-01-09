0-1. La Real Sociedad manda al descanso con un tanto de Brais Méndez

Getafe (Madrid), 9 ene (EFE).- La Real Sociedad gana 0-1 al Getafe con un gol de Brais Méndez después de los primeros 45 minutos del choque que disputan ambos equipos en el Coliseum.

Méndez, en un duelo espeso y en el único disparo entre los tres palos del conjunto donostiarra, marcó en el minuto 36 con un zurdazo desde fuera del área. EFE