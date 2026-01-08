Freida McFadden, autora de 'La asistenta', la más vendida en 2025 en España

Madrid, 8 ene (EFE).- Ya en 2024 Freida McFadden fue la autora internacional más vendida del año en España y en 2025 el fenómeno se ha consolidado: la escritora norteamericana ha sido la más leída en castellano y en catalán el año pasado, y su novela 'La asistenta', la más vendida, dos años después de su publicación original.

McFadden, una médico de profesión que publica bajo seudónimo, vendió más de un millón de ejemplares de todas sus novelas en España en 2025, en todos los formatos, y 40.000 en las ediciones en catalán, según datos de la consultora GFK facilitados por la editorial Suma de Letras.

En todo el mundo, la que ya es considerada nueva reina del 'thriller' psicológico superó los veinte millones de copias y también fue la más leída en otros mercados como Reino Unido y Francia.

El éxito de 'La asistenta' y sus dos secuelas ('El secreto de la asistenta', 2023 y 'La asistenta te vigila', 2024) ha hecho que todas las demás novelas de la autora hayan ido entrando en lo más alto de la lista de ventas, según su editorial: 'La mujer de arriba', 'El recluso', 'Tras la puerta', 'Nunca mientas' y 'La profesora'.

El arranque del año ha sido "especialmente positivo", señalan, gracias al estreno de la adaptación cinematográfica de 'La asistenta', protagonizada por Sidney Sweeney, un éxito de taquilla en todo el mundo y en la que McFadden ha participado como productora ejecutiva.

Tras esta acogida, los productores han dado luz verde a la adaptación del siguiente libro de la saga, 'El secreto de la asistenta', indica la editorial. Por otro lado, Apple Original Films está desarrollando la adaptación cinematográfica de 'La profesora', novela publicada el pasado mes de septiembre en España.

El próximo 29 de enero saldrá a la venta en España una nueva novela de McFadden, 'El novio'. La historia sigue a Sydney Shaw, una mujer que cree haber encontrado al hombre perfecto, Tom, hasta que comienza a sospechar que podría tratarse de un asesino en serie que mata a sus citas.

Aficionada a la escritura desde de los nueve años, McFadden se inició en la autopublicación con el objetivo de vender cien ejemplares y acabó alcanzando el número uno en la lista del New York Times.

Sus editores indican que siempre quiso ser médico y que, pese a su éxito, continúa ejerciendo la medicina de manera intermitente. EFE