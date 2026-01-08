Espana agencias

El TSJM ratifica una condena la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse por vulnerar los derechos de dos funcionarias

Guardar

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado una condena impuesta a la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse por vulnerar los derechos fundamentales de dos funcionarias a las que cesó en mayo de 2021 tras participar en una asamblea sindical.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que los magistrados rechazan un recurso de suplicación interpuesto por Posse contra una sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles, de junio de 2024, que penó a la exregidora a abonar a cada una de las demandantes una indemnización de 7.501 euros.

La Sala condena a la recurrente a la pérdida del depósito y consignación efectuados para recurrir, así como al pago de 800 euros en concepto de honorarios al letrado impugnante.

Los magistrados señalan que es "evidente" que se denunció "la vulneración de la garantía de la indemnidad por lo que el procedimiento de tutela de los derechos fundamentales es el adecuado y es evidente que se puede acumular una indemnización de daños y perjuicios ya sean materiales o morales por la vulneración que se dice haber sufrido".

DEMANDA POR DERECHOS FUNDAMENTALES

En el fallo recurrido, el juez estimaba parcialmente la demanda de tutela de derechos fundamentales interpuesta por estas dos trabajadoras del Consistorio mostoleño contra el Ayuntamiento y Noelia Posse.

El magistrado declaró la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de las demandantes solo por parte de la exalcaldesa, a quien condenó a abonar a cada una de las demandantes la indemnización de 7.501 euros por daños morales. Al Ayuntamiento se le absolvió.

Las demandantes interpusieron una demanda por vulneración de derechos fundamentales alegando que sufrieron una represalia por su participación en la Asamblea de afiliados del sindicato UGT de 6 de Mayo de 2021, cesando en sus funciones como administrativa y secretaria respectivamente mediante Decreto de 10 de Mayo de 2021 conforme a la orden realizada por la exAlcaldesa de Móstoles.

En dicha asamblea sindical, las funcionarias mostraron su disconformidad con la continuación de las negociaciones por parte de tal sindicato con el Ayuntamiento de Móstoles para negociar las bases de los procesos de consolidación y estabilización.

El juez determinó que conforme a la falta de una justificación objetiva y razonable por parte de la socialista se declare la nulidad de los ceses acordados por Decreto de 10 de Mayo de 2021 por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad, no pudiendo ser repuestas en sus anteriores condiciones de trabajo al ser tales cargos temporales y transitorios.

En consecuencia, condenó a Noelia Posse a abonar a cada una de las demandantes la indemnización de 7.501 euros en concepto de daños morales sufridos por la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Desestimada la recusación contra los magistrados que juzgarán a David Sánchez y Gallardo

Infobae

El Tribunal Superior de Extremadura desestima la recusación contra los magistrados del juicio al hermano de Sánchez

El Tribunal Superior de Extremadura

Feijóo avisa a Sánchez que la "igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio" tras el pacto con ERC

Feijóo avisa a Sánchez que

La Comunidad de Madrid sale del consorcio de la Casa Árabe por diferencias con su gestión

Infobae

Andreas Obst, MVP de la jornada 20 de la Euroliga

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos tiene cinco días para

Ábalos tiene cinco días para elegir un nuevo abogado tras la renuncia de su letrado por “discrepancias contractuales”: el Supremo mantiene la vista del 15 de enero

Los venezolanos reciben el 99% de los permisos de residencia por “razones humanitarias” en España: casi 50.000 personas lograron este reconocimiento en 2025

Pedro Sánchez desea que el programa del Futuro Sistema Aéreo de Combate “cuaje” y subraya la necesidad de reforzar la seguridad en Europa

El PP ofrecerá a Vox entrar en el gobierno de Extremadura: Guardiola planea ofrecerlo en su reunión de la próxima semana

Víctor de Aldama pone en peligro la defensa de Ábalos y Koldo al admitir todos los delitos de los que se le acusa en el juicio por la compra de mascarillas

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 8 enero

De Guindos avisa de que la regulación del alquiler “restringe” la oferta y advierte del efecto de la crisis de vivienda en el crecimiento

La tarifa de la luz en España para este viernes

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los agricultores europeos vuelven a movilizarse contra el acuerdo con Mercosur y reclaman garantías frente a la competencia de productos importados

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí