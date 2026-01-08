Espana agencias

El portugués Centeno dice que será candidato para suceder a De Guindos en el BCE

Lisboa, 8 ene (EFECOM).- El exgobernador del Banco de Portugal (2020-2025) y expresidente del Eurogrupo (2018-2020) Mário Centeno adelantó este jueves que será el candidato portugués a suceder al actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), el español Luis de Guindos.

Centeno indicó en declaraciones al medio digital Eco que la candidatura será confirmada este viernes por el Gobierno luso y que esta se inscribe en su "persistente contribución a la profundización de la integración europea" y está basada en su experiencia.

"Animado por los contactos europeos mantenidos durante el periodo en que desempeñé el cargo de gobernador del Banco de Portugal, manifesté a los líderes europeos mi disponibilidad para presentarme como candidato al cargo de vicepresidente del Banco Central Europeo, de lo que mantuve informado al Gobierno portugués", explicó el que fuera ministro de Finanzas (2015-2020) del país ibérico.

Además, agregó que desempeñar este cargo sería para él "un reto" para el que se siente "motivado y cualificado". Además, representa "una oportunidad decisiva para afirmar a Portugal como uno de los centros de decisión más importantes de Europa", agregó.

Centeno, de 59 años, se sumaría así a la lista de candidatos para suceder a De Guindos, que acaba su mandato el próximo mes de mayo.

El economista es conocido por tener mano férrea con las cuentas durante su tiempo como ministro, una estrategia que supuso la recuperación de Portugal y que provocó que fuese bautizado como el 'Cristiano Ronaldo' de las finanzas.

Centeno, doctor en Economía por la universidad estadounidense de Harvard, dejó el cargo de gobernador del Banco de Portugal el pasado verano. EFECOM

