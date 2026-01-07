Espana agencias

El crudo Brent baja de los 60 dólares mientras el mercado sopesa la situación en Venezuela

Incertidumbre en los mercados por la caída del barril de referencia europea, que reacciona ante la posible entrada de grandes volúmenes de petróleo venezolano y las medidas recientes de Washington tras la intervención militar en Caracas

Guardar

El reciente incremento en las tensiones internacionales ha captado la atención de inversores ante la información sobre la captura de dos buques petroleros por parte de Estados Unidos en el Atlántico y el Caribe, además de las amenazas relacionadas con una posible “adquisición” de Groenlandia, según informó EFECOM. Estos hechos han coincidido con la preocupación en los mercados energéticos por los posibles cambios en el flujo global de crudo, tras la intervención militar estadounidense en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, quien hasta el último sábado ocupó la presidencia de ese país.

De acuerdo con EFECOM, al cierre de la jornada en el Mercado de Futuros de Londres, el petróleo Brent para entrega en marzo cayó un 1,22 %, situándose en 59,96 dólares por barril, por debajo del umbral psicológico de los 60 dólares. Este descenso representó una reducción de 0,74 dólares respecto al cierre anterior, cuando el referente europeo finalizó en 60,70 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE). El retroceso marca una continuidad en la tendencia a la baja del Brent, interrumpida solamente por un leve repunte registrado a comienzos de semana.

EFECOM reportó que la reciente evolución del precio del Brent responde a la expectativa creada por los anuncios de Estados Unidos, que contempla la importación de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano. Tal volumen podría intensificar un escenario de exceso de oferta internacional que los analistas ya anticipaban. La posibilidad de que una cantidad considerable de crudo venezolano llegue a los mercados internacionales ha generado preocupación sobre la presión que esto pueda ejercer sobre los precios, en una coyuntura donde los balances de oferta y demanda mundiales se muestran especialmente sensibles.

Fawad Razaqzada, analista de mercado en StoneX, declaró a EFECOM que las implicaciones globales de estas decisiones podrían reflejarse en el mediano y largo plazo, pero remarcó que el resultado previsible es una mayor extracción de petróleo. Según especificó el experto, el restablecimiento de la producción en Venezuela aún requiere un periodo considerable, aunque una recuperación más rápida en la actividad petrolera de ese país tendría un impacto levemente bajista en los precios del petróleo por el agravamiento del exceso de oferta.

El contexto político de estos movimientos aparece marcado por la reciente intervención militar estadounidense en Venezuela y el derrocamiento de Nicolás Maduro. Tras estos hechos, el mercado ha mantenido una postura expectante, ante la posibilidad de nuevas operaciones de interceptación de buques en trayectorias vinculadas al suministro petrolero venezolano. EFECOM detalló que, en paralelo a la caída del Brent, persisten temores por los riesgos geopolíticos asociados, incluyendo las fricciones derivadas de las declaraciones de Washington sobre Groenlandia y sus esfuerzos por controlar rutas y recursos estratégicos.

Estas recientes operaciones en el Atlántico y el Caribe y la inquietud por eventuales incrementos en el volumen global de crudo disponible contribuyen a reforzar la volatilidad de los mercados energéticos, según explicó EFECOM en su reporte. El comportamiento bajista del Brent durante las últimas sesiones evidencia la importancia que los actores financieros otorgan tanto a la estabilidad política en países productores como a la función de Estados Unidos como actor intervencionista en el tablero petrolero internacional.

Las previsiones del mercado continúan sujetas a los desarrollos de la política estadounidense en la región, la velocidad con la que Venezuela pueda restaurar su capacidad productiva y las posibles alianzas logísticas que faciliten el flujo de crudo hacia nuevos destinos. EFECOM subrayó que estas variables seguirán influyendo en la evolución de los precios internacionales del petróleo mientras persista la incertidumbre en torno al desenlace de la crisis venezolana y las implicaciones de las acciones tomadas por Washington.

Temas Relacionados

BrentPetróleoEstados UnidosVenezuelaLondresGroenlandiaExceso de ofertaMercado de futurosFawad RazaqzadaStoneXEFE

Últimas Noticias

Perú busca que el sector privado "asuma riesgos del manejo" de Petroperú sin privatización

El gobierno peruano impulsa una reforma en la petrolera estatal para involucrar a empresas externas en la gestión y proteger fondos públicos, descartando totalmente su transferencia privada, tras pérdidas millonarias y una crisis financiera persistente

Infobae

Zegona paga su préstamo a Vodafone con un dividendo especial y reduce su capital un 69 %

La compañía británica salda una deuda de 900 millones con la multinacional mediante una pagá extraordinaria de 1.400 millones y prevé eliminar 523 millones de títulos preferentes, lo que transforma su estructura accionarial de forma significativa

Infobae

Trump planea prohibir que grandes inversores institucionales compren casas unifamiliares

El mandatario estadounidense anuncia acciones para impedir adquisiciones masivas de viviendas por parte de firmas financieras en respuesta a la creciente inaccesibilidad a la vivienda, medida que generó pérdidas bursátiles inmediatas en corporaciones como Blackstone y Invitation Homes

Infobae

Ábalos pide citar en su juicio como testigos a Armengol y los ministros Torres y Marlaska

Infobae

La petrolera estatal venezolana PDVSA confirma la negociación para vender crudo a EEUU

Estados Unidos negocia directamente con funcionarios venezolanos la compra de millones de barriles de petróleo retenidos por sanciones, mientras la Casa Blanca confirma el control sobre los ingresos y actividades comerciales derivados de este acuerdo excepcional

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El líder de ‘Los Tiguerones’

El líder de ‘Los Tiguerones’ queda libre en España tras expirar el plazo para que Ecuador entregara garantías de seguridad

El juez Peinado encarga a la UCO investigar las 22 reuniones que mantuvo Begoña Gómez con una empresa para el desarrollo de un ‘software’ para su cátedra

Ábalos arrastra a Marlaska, Torres y Armengol al juicio por el caso de las mascarillas: pide su testifical ante el Supremo

Alvise Pérez apuesta por presentarse a las elecciones de Aragón tras renunciar a hacerlo en Extremadura: los cálculos electorales que hay detrás

La DGT alimenta la desconfianza en las balizas V16: un fallo deja expuestas en internet las ubicaciones reales de conductores con incidencias en carretera

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 7 enero

El Ayuntamiento de Madrid inicia este año la construcción de 2.500 pisos de alquiler asequible y hará dos sorteos hasta junio

La tarifa de la luz en España para este 8 de enero

Carlos Melio, abogado, sobre la baja médica: “No debes cometer estos tres errores si no quieres perder tu trabajo”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona endosa ‘una manita’ al Athletic y sella su billete para la final de la Supercopa de España

Ilia Topuria se reencuentra con su exmujer, Giorgina Uzcategui, en el Juzgado y se niega a que viaje a Miami con su hija: “Esoy tranquilo”

El vigente campeón del Giro de Italia, Simon Yates, anuncia su retirada del ciclismo a los 33 años

El Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid ya conocen a sus rivales para octavos de final de la Copa del Rey