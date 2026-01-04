Illa ve un "precedente peligroso" en la intervención de EEUU sobre Venezuela

Las declaraciones de Salvador Illa subrayaron la importancia de evitar la repetición de situaciones similares a las ocurridas recientemente en Venezuela, donde, según advirtió, los hechos pueden marcar un precedente con implicaciones para el orden internacional. El presidente de la Generalitat de Cataluña enfatizó la necesidad de preservar los principios de no injerencia y respeto a la soberanía de los pueblos, ubicando el debate sobre la intervención estadounidense en Venezuela en el contexto de las normas que rigen las relaciones internacionales. En un mensaje publicado a través de la red social X, citado por Europa Press, Illa remarcó la gravedad de considerar intervenciones externas como una posible referencia para futuros conflictos.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, Illa expresó su apoyo al multilateralismo y al derecho internacional en medio del debate generado por la reciente actuación de Estados Unidos en territorio venezolano. Sostuvo que la resolución de la situación política debe darse mediante una transición pacífica y justa, que garantice la democracia y evite cualquier forma de injerencia externa, poniendo en primer plano los derechos y libertades de la ciudadanía venezolana.

El mandatario enfatizó que el compromiso de la Generalitat respalda procesos que fomenten la estabilidad institucional y el respeto de la legalidad y los derechos fundamentales en Venezuela. Además, reafirmó que toda solución debe orientarse hacia una democracia sólida, bajo el amparo del derecho internacional, evitando acciones unilaterales que puedan desestabilizar la región.

Al referirse a la situación de los catalanes residentes en Venezuela, el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, informó sobre una reunión virtual mantenida con representantes del Centre Català de Caracas, en la que también participó Antoni Vicens, delegado del Govern en los Estados Andinos. Según consignó Europa Press, este encuentro buscó expresar el respaldo institucional a la comunidad catalana en el país suramericano y reiterar el compromiso de la administración catalana de acompañar a sus conciudadanos en el exterior.

En el mismo mensaje de Duch en la red social X, recogido por Europa Press, se reiteró el respaldo a los catalanes y catalanas en Venezuela y se enfatizó la confianza del Govern en la democracia y el cumplimiento de la ley. Duch afirmó que el apoyo de la Generalitat se mantendrá para quienes residen en Venezuela frente a escenarios de incertidumbre política y social.

Las intervenciones de ambos representantes institucionales coinciden en la defensa del marco democrático y legal, tanto a nivel internacional como en el respeto a las comunidades catalanas en el exterior. Tal como publicó Europa Press, la reacción del Govern se produce en un momento de preocupación por las repercusiones que las actuaciones externas pueden tener sobre los principios de gobernanza global y los derechos de los ciudadanos locales.

Tanto Illa como Duch articularon su posicionamiento en defensa de una resolución dialogada, sin intervenciones ajenas a la voluntad soberana de Venezuela, y subrayaron la importancia de apuntalar garantías democráticas en cualquier escenario de resolución política. Según informó Europa Press, la Generalitat aboga por que el futuro de Venezuela se resuelva con respeto al derecho internacional, subrayando el rechazo a los precedentes que puedan poner en cuestión estas bases fundamentales.

La actuación del ejecutivo catalán también incluyó el seguimiento de la seguridad y la integración de la diáspora catalana, a través de contactos institucionales permanentes. Según detalló Europa Press, las autoridades catalanas pretenden así asegurar que los derechos y el bienestar de sus ciudadanos en Venezuela se mantengan como una prioridad en su agenda exterior, en un contexto de elevada tensión política.