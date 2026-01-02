Feijóo manda a la jueza sus mensajes con Mazón el día de la dana: "Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave"

En el contexto del intercambio entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón durante la crisis generada por la dana que afectó a la provincia de Valencia, la atención se centra en la recomendación de Feijóo para que Mazón asumiera un papel activo en la comunicación y coordinación de la respuesta institucional. De acuerdo con Europa Press, Feijóo entregó al Juzgado de Instrucción de Catarroja una serie de mensajes, enviados la noche del 29 de octubre de 2024, en los que insistía en que la gestión informativa resultaba un elemento fundamental en la gestión de la catástrofe.

Según informó Europa Press, el líder del Partido Popular entregó a la jueza un acta notarial de 24 páginas que recoge todos los mensajes enviados a Mazón esa noche, después de que la jueza lo solicitara en el marco de la investigación judicial sobre la gestión del episodio de lluvias intensas —dana— que provocó la muerte de 230 personas en la zona. En los mensajes, Feijóo consultó repetidas veces a Mazón sobre el balance de fallecidos y desaparecidos, y manifestó preocupación por la disponibilidad de recursos, en particular el apoyo del Gobierno central. Feijóo expresó su interés por la coordinación de los esfuerzos entre la Generalitat, ayuntamientos y diputaciones, pidiendo también claridad en la información a la ciudadanía, según consta en el acta a la que tuvo acceso Europa Press.

Entre las recomendaciones transmitidas al entonces presidente de la Generalitat, Feijóo subrayó la importancia de liderar la comunicación, haciendo referencia a la gestión realizada por Mazón tras el incendio en un edificio de Valencia en febrero de 2024. Textualmente, en su segundo mensaje de la noche envió el mensaje: “Lidera informativamente como hiciste con el incendio”. En otro mensaje posterior, insistió: “Lleva la iniciativa de comunicación... Es la clave. Los alcaldes diputaciones coordinados y con la gente y tú informando”, tal como publicó Europa Press.

La secuencia de mensajes enviada por Feijóo comenzó a las 19:59 horas, tras conocerse el empeoramiento de la situación. Su primer mensaje expresó solidaridad y disposición para colaborar en lo que fuera necesario. Posteriormente, Feijóo intentó recabar información sobre el número de víctimas y el alcance de los daños, y ofreció ponerse en contacto telefónico esa misma noche. En la franja de las 23:00 horas, Feijóo preguntó si el Gobierno les había llamado y si disponían de la ayuda suficiente, añadiendo preguntas relativas a la referencia ministerial con la que contaba Mazón.

Según detalló el Partido Popular y recoge Europa Press, Feijóo afirmó en el acta notarial que remitió a la jueza todas las comunicaciones enviadas el 29 de octubre, indicando que esos mensajes completaban el conjunto ya entregado y que ninguno de los textos del chat había sido eliminado. La formación señala que el líder popular actuó con “total transparencia” y reiteró su disposición a colaborar de manera voluntaria con la investigación judicial.

El medio Europa Press recogió, además, el trasfondo de las críticas políticas derivadas de la entrega parcial de los mensajes. El pasado 24 de diciembre, Feijóo ya había remitido a la jueza los whatsapps que le envió Mazón el día de la tragedia y solicitó declarar por medios telemáticos —petición que fue aceptada por la jueza—, aunque recibió reproches, especialmente por parte del PSPV, por no entregar la totalidad del intercambio. Según respuestas de Feijóo a los medios el 29 de diciembre, él había enviado lo requerido y se mostró dispuesto a facilitar cualquier mensaje adicional que la jueza reclamara, conforme a lo reportado por Europa Press.

En cuanto al intercambio por parte de Mazón, Europa Press documentó que el entonces presidente valenciano respondió a Feijóo poco después de recibir su primer mensaje. Mazón agradeció el apoyo y describió la gravedad de la situación utilizando expresiones como “se está jodiendo cada minuto” y “noche larga por delante”. Hacia las 21:45 horas, Mazón afirmó que la Generalitat estaba “desbordada”, que desconocía el número exacto de desaparecidos y que no podía confirmarlos, tonos que reflejan la confusión y la falta de información precisa en tiempo real. La coordinación con el Gobierno central también formó parte del diálogo, pues Mazón informó a Feijóo que había contactado con Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el objetivo de poner en prealerta los posibles efectivos para la jornada siguiente.

Además, Mazón trasladó a Feijóo la dificultad de acceso a muchos municipios, describiendo la situación de personas refugiadas en tejados, además de mencionar la llegada de los primeros reportes de víctimas mortales en Utiel, anticipando que esos números crecerían. En sus palabras: “Un puto desastre va a ser esto presi”, escribió Mazón en un mensaje a las 23:25 horas.

El contenido de la conversación también incluyó referencias a la Unidad Militar de Emergencias (UME), organismo que, según Mazón, ya estaba disponible a través de la Delegación del Gobierno. La última comunicación registrada entre ambos, según publicó Europa Press, sucedió a las 23:29 horas de ese día.

Diversas fuentes del Partido Popular enfatizaron a Europa Press la experiencia de Feijóo al frente de la gestión de la tragedia de Angrois y vincularon aquella actuación durante su etapa como presidente autonómico con el enfoque sugerido a Mazón en la emergencia valenciana: informar a la ciudadanía con la mayor agilidad posible.

Desde la dirección nacional del PP se subrayó que, ante la desinformación que, según sus declaraciones, predominaba desde el Gobierno de Pedro Sánchez al inicio de la crisis, Feijóo optó por mantener una comunicación directa con Mazón, buscando canalizar la información de manera coordinada con ayuntamientos y diputaciones para asegurar una respuesta eficaz y transparente.

Europa Press recogió que fuentes de la formación política señalaron la disposición de Feijóo a desplazarse rápidamente a Valencia, si Mazón lo consideraba oportuno, y reiteraron que la actuación del presidente nacional del PP estuvo definida por la voluntad de transparencia y la colaboración activa con la justicia.

Por su parte, el contenido del acto notarial remitido a la jueza incluyó referencias explícitas de Feijóo al deseo de liderar la comunicación institucional tal como se hizo en el incendio de febrero en Valencia, enfatizando la trascendencia de mantener informada a la población en tiempo real y reforzar la coordinación de las administraciones implicadas.

Europa Press también detalló que, en el transcurso de la noche de la tragedia, la comunicación entre Mazón y Feijóo se movió entre la solicitud de datos, la búsqueda de información sobre el respaldo gubernamental, la propuesta de apoyo logístico y la recomendación continua de asumir el liderazgo de la estrategia informativa. Las partes implicadas mantuvieron su contacto aun en escenarios de incertidumbre y dificultad operativa, según la secuencia de mensajes presentada a la instrucción judicial.

La investigación en el juzgado de Catarroja sobre la gestión de la catástrofe valenciana, en la cual las comunicaciones remitidas por Feijóo forman parte del expediente, continúa su curso, mientras el debate político en torno a la transparencia y la gestión de la información durante crisis de tal magnitud permanece vigente.