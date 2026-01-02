Espana agencias

El euro inicia el año alrededor de 1,1750 dólares

Fráncfort (Alemania), 2 ene (EFECOM).- El euro inició el año sin apenas cambios y se pagó alrededor de los 1,1750 dólares, debilitado ante la contracción de la actividad del sector manufacturero de la zona del euro en diciembre debido a la fuerte caída en Alemania.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1741 dólares, frente a los 1,1732 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1721 dólares.

El índice de gestores de compras del sector manufacturero de la zona del euro bajó en diciembre a 48,8 puntos (49,6 puntos en noviembre), mínimo de nueve meses e indicó un deterioro más pronunciado de las condiciones operativas de las fábricas, según datos de S&P.

Si el indicador se sitúa por debajo de los 50 puntos, señala una contracción de la actividad del sector manufacturero.

En diciembre, el rendimiento industrial empeoró notablemente en Alemania, "que registró la caída más fuerte de las condiciones fabriles desde febrero de 2025", añade S&P.

Francia registró la expansión de la actividad manufacturera más fuerte desde junio de 2022.

Asimismo, la actividad industrial empeoró en EE.UU. en diciembre, según datos de S&P.

El índice de gestores de compras del sector manufacturero de EE.UU. bajó en diciembre hasta 51,8 puntos (52,2 puntos en noviembre) por lo que no hay cambios respecto al cálculo inicial.

El volumen de negociación fue bajo en el mercado de divisas porque muchos inversores todavía están de vacaciones.

Las expectativas de que el BCE mantendrá sus tipos de interés en el 2 % los próximos meses apoyan al euro.

Sin embargo, el dólar está presionado porque se prevé que la Reserva Federal (Fed) bajará más sus tipos de interés este año, aunque los mantendrá en el rango entre el 3,50 y el 3,75 % en su próxima reunión en enero tras haberlos recortado en 75 puntos básicos en 2025 tras el debilitamiento del mercado laboral y una inflación aún elevada.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1713 y 1,1765 dólares. EFECOM

