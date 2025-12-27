Alianza Verde concurrirá a las elecciones de Aragón en coalición con Podemos

María Goicoechea, quien anteriormente ejerció como directora del Instituto Aragonés de la Mujer, encabezará la lista conjunta formada por Podemos y Alianza Verde en las elecciones autonómicas de Aragón, previstas para el 8 de febrero. El acuerdo entre ambas agrupaciones se produjo tras la falta de consenso con Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, organizaciones con las que intentaron sin éxito constituir una candidatura común a la izquierda del PSOE, según informó el medio que da cuenta de esta noticia.

Tanto Podemos como Alianza Verde optaron por volver a la fórmula de coalición que ya aplicaron en los comicios autonómicos de 2023, informó la fuente, presentando una candidatura propia con el objetivo de mantener una presencia activa en el panorama político aragonés. La propuesta fue anunciada este viernes por los representantes de Podemos, quienes detallaron que la exdirectora del IAM liderará la lista electoral.

El medio destacó que desde Alianza Verde calificaron la nueva cooperación con Podemos como una “alianza estratégica”, indicando que buscan construir una colaboración duradera en un ciclo electoral que, según sus portavoces, tuvo su inicio en Extremadura. Estas formaciones consideran fundamental establecer una concurrencia electoral estable, lo que implica trabajar de manera sistemática y, cuando las circunstancias lo permitan, integrar a más actores políticos en el bloque, como ocurrió en el citado caso extremeño.

Además de la faceta electoral, desde Alianza Verde subrayaron la importancia de reforzar una cooperación cotidiana entre ambas agrupaciones, colaboración que remarcaron se viene produciendo desde hace años y que, en su consideración, en Aragón resulta especialmente positiva. En este sentido, la coalición expresó su compromiso con “seguir luchando por un Aragón más verde, frente al avance de la coalición de las derechas reaccionarias negacionistas que atentan contra los derechos ambientales”, enfatizó el medio.

Para la campaña electoral del 8 de febrero, la coalición prevé la participación destacada de Juantxo López de Uralde, coordinador federal de Alianza Verde, en los actos y actividades que tendrán lugar en la comunidad aragonesa. Según la información publicada, los miembros de la coalición afirman que comienzan de inmediato el trabajo conjunto con María Goicoechea, apostando por una estrategia que combine la cooperación diaria con una agenda política ecológica y progresista.

En la comunicación de la candidatura conjunta, recogida por la fuente, se puso especial énfasis en el alcance de la colaboración y en la voluntad de sumar a otros actores, siempre que resulte posible, para consolidar un espacio político a la izquierda del PSOE en Aragón. Las conversaciones previas con Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, que no lograron prosperar, forman parte del esfuerzo previo por ampliar el alcance de la alianza, informó el medio.

La coalición de Podemos y Alianza Verde destaca, según el medio, por su orientación hacia la defensa de los derechos ambientales y sociales, alineándose con políticas progresistas y ecológicas frente a las propuestas de partidos situados a la derecha en el espectro político autonómico. La elección de María Goicoechea, con experiencia en el ámbito institucional y en cuestiones de igualdad, refuerza la apuesta del bloque por una candidatura con conocimiento en políticas públicas y sensibilidad hacia derechos sociales, de acuerdo con la misma fuente.

El ciclo electoral aragonés del próximo 8 de febrero representará una nueva prueba para la estrategia de cooperación entre Podemos y Alianza Verde, quienes buscan consolidar una fórmula estable que, además de electoral, trascienda hacia una colaboración política diaria en la comunidad. La atención estará puesta también en cómo evoluciona la integración de otros actores al bloque electoral en futuros comicios, como sucedió en Extremadura, indicó el medio.