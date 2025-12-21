Espana agencias

Fernández Calle (Vox) confía en que estas elecciones "empiece el cambio que tanto necesita Extremadura y España"

Guardar

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura en las elecciones autonómicas de este 21 de diciembre, Óscar Fernández Calle, se ha mostrado seguro de que este domingo "será un día de fiesta para Extremadura" y ha confiado en que "hoy empiece el cambio que tanto necesita" tanto la región como España.

"Estamos seguros que aquí en Extremadura va a empezar ese cambio que va a llevar a España a unas cotas mucho mejores de las que actualmente tenemos", ha destacado Fernández Calle en declaraciones a los medios este domingo tras votar en el CEIP Castra Caecilia de Cáceres.

Por todo ello, el candidato de Vox ha animado a todos los extremeños que "sean partícipes de ello y a que con su voto realmente puedan ser los protagonistas de esta jornada", que a su juicio "va a ser una jornada histórica no solo para esta región", sino que "va a ser el comienzo de muchas cosas buenas para toda España", ha dicho.

Tras votar en estas elecciones autonómicas de este domingo, Fernández Calle va a pasar la jornada electoral visitando a los apoderados de Vox en diversos colegios electorales de la región, tras lo que se ha mostrado "emocionadísimo" porque "compañeros de toda España se han volcado con estas elecciones, con Extremadura", ha dicho.

En ese sentido, ha relatado que "ha venido gente de todos los rincones de España", algo que el candidato de Vox ha calificado de "emocionante", por lo que intentará "darles las gracias personalmente a todos los que pueda", ya que "se han volcado con nosotros y es absolutamente emocionante".

Finalmente, y respecto a los resultados de estas elecciones, Óscar Fernández Calle ha considerado que lo van "a cambiar todo" y van "a empezar por Extremadura", ha destacado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Audiencia de Lugo condena a cuatro años y medio de cárcel a un hombre por violar a la cuidadora de su madre

El tribunal considera probados los hechos tras valorar el relato de la víctima como “coherente y preciso”, así como las pruebas forenses y testigos, aunque la sentencia sigue abierta a recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Infobae

El Gobierno asegura que los intentos de robo en dos oficinas de Correos no han afectado a los votos

El Gobierno asegura que los

PSPV exige a Llorca el cese de Valderrama "tras constatar que ocultó de forma intencionada información sobre la dana"

PSPV exige a Llorca el

El Gobierno acusa a Guardiola de esconderse al no ir al debate y alimentar conspiraciones "ridículas"

Óscar López cuestiona la ausencia de María Guardiola en un debate clave, señalando que su postura respalda teorías desacreditadas sobre el supuesto robo electoral, en medio de acusaciones cruzadas a horas de los comicios en Extremadura

El Gobierno acusa a Guardiola

El Supremo revisará el 15 de enero si mantiene a Ábalos en prisión por el 'caso Koldo'

El máximo tribunal evaluará el recurso presentado por la defensa del exministro, quien reclama su liberación tras ser enviado a la cárcel provisionalmente mientras enfrenta acusaciones de corrupción en la adquisición de material sanitario durante la pandemia

El Supremo revisará el 15
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones Extremadura 2025, en directo:

Elecciones Extremadura 2025, en directo: la participación a las 11.00 horas es del 8,8%

La Guardia Civil investiga dos nuevos intentos de robo en oficinas de Correos de Extremadura en los que no se han visto afectados los votos por correo

Condenan a seis meses de prisión a dos limpiadoras que se burlaban de su compañera con acondroplasia llamándola “la enana”

Estos son todos los beneficios que recibirán los agentes de la Policía Nacional que trabajen durante el dispositivo de las Elecciones de Extremadura

La Policía Nacional no ha conectado a Zapatero con la “organización criminal” vinculada al rescate de Plus Ultra

ECONOMÍA

El nuevo éxodo de la

El nuevo éxodo de la ciudad a la montaña: los españoles que dejan la ciudad para instalarse en el campo

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 21 diciembre

Así serán los descuentos en el transporte público y el abono único que creará el Gobierno para 2026: el martes se aprueban estas ayudas

DEPORTES

Un excanterano del FC Barcelona

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento

Kini Carrasco, de atleta paralímpico a número dos por Cáceres en las listas del PP en las elecciones de Extremadura

Bellingham y Mbappé impulsan el cierre triunfal del Real Madrid en 2025 ante el Sevilla (2-0)

Mbappé corona el año con 59 goles y empata a Ronaldo: “Igualar a mi ídolo en el Real Madrid es un honor”