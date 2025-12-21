Fernández Calle (Vox) confía en que estas elecciones "empiece el cambio que tanto necesita Extremadura y España"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura en las elecciones autonómicas de este 21 de diciembre, Óscar Fernández Calle, se ha mostrado seguro de que este domingo "será un día de fiesta para Extremadura" y ha confiado en que "hoy empiece el cambio que tanto necesita" tanto la región como España.

"Estamos seguros que aquí en Extremadura va a empezar ese cambio que va a llevar a España a unas cotas mucho mejores de las que actualmente tenemos", ha destacado Fernández Calle en declaraciones a los medios este domingo tras votar en el CEIP Castra Caecilia de Cáceres.

Por todo ello, el candidato de Vox ha animado a todos los extremeños que "sean partícipes de ello y a que con su voto realmente puedan ser los protagonistas de esta jornada", que a su juicio "va a ser una jornada histórica no solo para esta región", sino que "va a ser el comienzo de muchas cosas buenas para toda España", ha dicho.

Tras votar en estas elecciones autonómicas de este domingo, Fernández Calle va a pasar la jornada electoral visitando a los apoderados de Vox en diversos colegios electorales de la región, tras lo que se ha mostrado "emocionadísimo" porque "compañeros de toda España se han volcado con estas elecciones, con Extremadura", ha dicho.

En ese sentido, ha relatado que "ha venido gente de todos los rincones de España", algo que el candidato de Vox ha calificado de "emocionante", por lo que intentará "darles las gracias personalmente a todos los que pueda", ya que "se han volcado con nosotros y es absolutamente emocionante".

Finalmente, y respecto a los resultados de estas elecciones, Óscar Fernández Calle ha considerado que lo van "a cambiar todo" y van "a empezar por Extremadura", ha destacado.