Feijóo felicita a Guardiola por videoconferencia: "Se cae el muro de Sánchez y el cambio en España está más cerca"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado por videoconferencia a la candidata 'popular' en las elecciones a la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras su "triunfo" en las elecciones autonómica.

"Felicidades a María Guardiola por una victoria incontestable. Extremadura ha hablado y ha dicho que no quiere más sanchismo. Se cae el relato y el muro de Pedro Sánchez y el cambio en España está más cerca", ha asegurado Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de 'X'.

La candidatura que encabeza María Guardiola ha sido la ganadora de las elecciones de este domingo con 29 escaños y el 43% de los votos, un diputado más que en mayo de 2023 y una subida de cuatro puntos. Sin embargo, se ha quedado a cuatro escaños de la mayoría absoluta y ha tenido 20.000 votos menos que entonces.

Además, los 'populares' no han logrado pinchar el globo de Vox, que ahora está más fuerte en la región y se prevé que será más exigente en las negociaciones como anticipó durante la campaña. El PP sí que ha logrado asestar un golpe al jefe del Ejecutivo tras el batacazo del PSOE extremeño, que obtiene su peor resultado en esta autonomía al perder 10 escaños, hasta los 18.

"LA DERROTA PARA EL PSOE ES GRANDE"

Feijóo ha mantenido esta noche una conversación por videoconferencia con Guardiola, a quien ha felicitado por "su triunfo, por una subida de más de 4,4 puntos y por sacarle casi 18 puntos al PSOE", según fuentes del partido.

Tras asegurar que la "derrota para el PSOE es grande", el PP ha avanzado que, después de "una paliza para la historia", ya trabajan "en la siguiente gran noche para el Partido Popular", han añadido las mismas fuentes.

En ese sentido, el presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, ha seguido el escrutinio de las extremeñas en la sede nacional con Feijóo. "Tras ganarles hoy, ya trabajamos en ganarles de nuevo el 8 de febrero. Ese día Pedro Sánchez ya no debería ser presidente del Gobierno", han señalado los 'populares'.

"Después de este súper domingo para la izquierda en un feudo tradicional del PSOE, les esperamos en 49 días para seguir haciendo en elecciones autonómicas lo que de momento no podemos hacer en unas elecciones generales", han concluido las mismas fuentes.

SÉMPER TAMBIÉN SIGUE EL RECUENTO EN GÉNOVA

Feijóo, que llegó a Génova tras el cierre de los colegios electorales, ha seguido el escrutinio acompañado por su equipo. Así, han asistido a la sede nacional el secretario general del PP, Miguel Tellado, el vicesecretario de Hacienda del partido, Juan Bravo, el secretario general del Grupo Popular en el Senado, Javier Arenas, oa la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

También ha acudido el portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, quien anunció el pasado mes de julio que padecía cáncer y suspendió su agenda para someterse a un tratamiento.

En los últimos meses, Sémper ha estado alejado de los focos si bien el pasado mes de septiembre se le pudo ver en una reunión del PP que convocó Feijóo en Aranjuez (Madrid) con motivo del inicio del curso político.

