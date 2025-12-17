Espana agencias

Maíllo (IU) dice que Díaz lanzó su exigencia de remodelar el Gobierno sin consenso entre los partidos de Sumar

El coordinador federal de IU, Enrique Santiago, ha afirmado que la petición de remodelación del Ejecutivo lanzada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no estaba consensuada con los partidos que forman parte de la coalición del socio minoritario.

También ha apuntado que la reunión urgente que reclamaron los partidos de Sumar que ostentan ministerios al PSOE previsiblemente se celebrará este viernes, 19 de diciembre, aunque aún no está cerrado completamente dicha fecha. Asimismo, espera que haya presencia al máximo nivel entre las dos alas del Ejecutivo y que cuente con el concurso de ministros destacados de ambos socios.

En rueda de prensa telemática para valorar la actualidad política, Maíllo ha desvelado que la exigencia de Díaz de crisis de Gobierno no estaba pactada, es decir, que fue una iniciativa de su propio cuño y lo que sí estaba acordado era enviar un mensaje contundente al socio mayoritario del Ejecutivo, ante la crisis abierta por los casos de presunta corrupción y acoso sexual que salpican al entorno del PSOE.

"Nosotros habíamos centrado el esfuerzo en el ámbito de la comisión de seguimiento de la coalición y hay dos cosas que nunca se anuncian, sino que simplemente se hacen: una es la remodelación del Gobierno y otra es la convocatoria de elecciones (...) son momentos que no hay que anunciarlos, porque esas cosas o se hacen o no se hacen", ha lanzado Maíllo.

Asimismo, ha opinado que los cambios en el seno del Gobierno se harán "tarde o temprano", pero en ningún caso se adelantan sino que se ejecutan.

SOBRE ÓSCAR PUENTE: SI LANZAS PROPUESTAS ES NORMAL QUE TE RESPONDEN

Preguntado sobre los reproches vertidos hacia Díaz por parte del ministro socialista, Óscar Puente, el coordinador de IU ha enmarcado en un cruce dialéctico propio de los momentos de tensión entre socios.

"Cuando uno abre un debate tiene que asumir que le pueden contestar. Cuando yo hago una propuesta tengo que asumir que alguien pueda combatirla o hacerla coincidir. Yo lo interpreto dentro de la normalidad", ha zanjado.

En cuanto a la cumbre que se celebrará entre PSOE y el socio minoritario del Gobierno, ha señalado que no contempla otro escenario que no sea "constructivo" y con acuerdos que permitan una "salida fortalecida" del Gobierno, con el compromiso de intensificar la agenda social y el acuerdo de investidura para poder completar en buenas condiciones la actual legislatura.

