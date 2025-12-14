La gripe aviar no afecta a una Navidad en la que coge impulso la compra de aves selectas

Madrid, 14 dic (EFECOM).- El impacto de la gripe aviar en España, que llevó al confinamiento de las aves de cría al aire libre hace ya un mes, no se notará en el suministro de materia prima para una campaña navideña en la que coge impulso la compra de aves selectas y en platos preparados listos para calentar y consumir.

Distintas fuentes comercializadoras de carnes y otros derivados del sector avícola ponen el foco en estas semanas, que son cruciales para su negocio porque hay empresas que llegan a facturar hasta el 30 % del total anual.

Y es que los capones, pavos, pulardas o los productos derivados del pato -como el foie o el mi-cuit- no son cosa del pasado, sino de mucho presente, según ha constatado EFE en la consulta realizada a distintas empresas.

Una de ellas es Carnes de Corral, una compañía que controla todo el proceso de producción -desde el campo a la mesa- y cuyo negocio se centra en la venta, a través principalmente de Internet, de una gran variedad de especies avícolas criadas en libertad.

Pavos, pulardas, capones, pintadas o pollos frescos, deshuesados o rellenos (cocinado) son sólo algunos de la amplia oferta que tienen disponible en su página web, desde la que despachan hasta 300 pedidos al día.

Los precios de estas aves selectas, cuya demanda crece "cada año", son parecidos a los de la Navidad pasada, una fecha en la que esta empresa factura cerca del 20 % anual, según ha señalado su gerente Xacobe Quintela.

Desde la empresa madrileña Sertina, una de las responsables de su dirección Trinidad Gómez ha informado de que la campaña navideña es una época de demanda de pavo, capón y pularda; y también constata un crecimiento de las ventas de unidades cocinadas con salsa y su guarnición.

Entre sus recetas, esta Navidad tienen disponible pavitas con salsa a base de sidra y relleno de manzana, pularda con salsa al Pedro Ximénez o capón con salsa de foie y guarnición de manzana caramelizada.

Sus puntos de distribución se localizan en distintos mercados y tiendas tradicionales de Madrid, pero también venden a través de Internet (canal que representa el 10 % del total).

En cuanto a precios, esta empresa también los mantendrá en niveles similares a la campaña anterior.

Selectos de Castilla es una empresa especializada en la comercialización de productos derivados del pato y su consejero delegado, Enrique de Prado, reconoce que la demanda de este alimento es "incontestable" en Navidad, cuando registran el 30 % de las ventas anuales.

En estas fiestas, sube especialmente la demanda de mi-cuit de pato y Selectos de Castilla lo vende en tres formatos (500, 250 y 130 gramos) para adaptarse a las exigencias del cliente.

La campaña comienza en noviembre por el deseo de muchos consumidores de pensar en elaboraciones concretas y reconoce que una parte importante del impulso que están cogiendo se debe a la visibilidad creciente que le están dando cocineros e "influencers".

En su caso, entre el 60 y el 70 % de las ventas están en el canal de restauración, el 20 % a través de tiendas especializadas y el 10 % a través de su tienda física en Villamartín de Campos (Palencia) y a través de la web.

Las explotaciones de pato son normalmente de cría al aire libre, pero el confinamiento decretado por gripe aviar a mediados de noviembre no ha perjudicado porque los productos para la campaña navideña proceden de aves que se criaron antes de dicho confinamiento.

Cascajares y sus conocidos estuches con alimentos de quinta gama (listo para calentar y consumir) afrontan una campaña con expectativas de crecimiento (+10-20 %), salvados también del impacto de la gripe aviar porque sus aprovisionamiento de materia prima la cerraron en verano, con anterioridad al impacto de la influenza.

Fuentes de la compañía sí apuntan a que algunos clientes han adelantado compras "por el miedo a quedarse sin producto" si la influenza aviar impactaba en la oferta.

Cascajares, que factura el 25 % total anual en Navidad, ha mantenido su variedad de productos esta campaña y también sus precios "a pesar del escenario inflacionista", según apuntan las mismas fuentes. EFECOM

