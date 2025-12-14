Cortada una carretera en Murcia y dificultades en otras tres por las fuertes lluvias

Murcia, 14 dic (EFE).- Las fuertes lluvias que afectan en la tarde de este domingo a la Región de Murcia, en aviso naranja en las comarcas del noroeste y del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, han provocado el corte de tres kilómetros de la RM-23, en Alhama de Murcia, según la DGT.

Además, hay dificultades en la conducción en otras dos carreteras regionales, la del Mar Menor y la que conecta Alhama de Murcia con el municipio de Mula, donde la lluvia ha arrastrado plásticos, piedras y otros objetos.

Según el Centro de Coordinación de Emergencias, también se ha acumulado agua en la autovía entre Murcia y Cieza, en ambos sentidos, y se pide precaución a los conductores.

Los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura marcan 18 litros en las últimas tres horas en Alhama de Murcia, la zona más afectada por el temporal y cuyo ayuntamiento ha suspendido actividades navideñas y ha activado la fase de preemergencia del plan municipal contra inundaciones. EFE