La Fiscalía pide libertad con cautelares para Leire Díez y el expresidente de la SEPI

Madrid, 13 dic (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que deje en libertad con medidas cautelares a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, vinculado al exdirigente socialista Santos Cerdán.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la fiscal ha solicitado la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado para los tres tras comparecer ante el magistrado en una causa abierta por presuntas irregularidades en contratos públicos. EFE
Últimas Noticias
Bildu pide "reconocimiento de todas las víctimas de vulneraciones de derechos" tras el de los etarras 'Txiki' y Otaegi
La portavoz de EH Bildu reclama justicia y reparación para personas afectadas por situaciones similares, tras el reciente reconocimiento estatal a dos miembros de ETA ejecutados por el franquismo, enfatizando la importancia de abordar otros casos aún sin respuesta oficial
Otegi y Puigdemont apuestan por la colaboración entre las "naciones" vasca y catalana en una reunión en Waterloo
Dirigentes de EH Bildu y Junts acordaron en Bélgica coordinar agendas soberanistas y fortalecer alianzas políticas en respuesta a desafíos institucionales en España, ampliando la colaboración con otros movimientos independentistas y subrayando la prioridad de vías democráticas para avanzar en sus demandas
Peramato se estrena como fiscal general del Estado expresando su "admiración" a García Ortiz
Apuesta por fortalecer el papel del Ministerio Público en el acceso a la justicia, con énfasis en combatir la violencia de género y promover reformas que acerquen el sistema a los ciudadanos, dentro de una estrategia de renovación institucional
Ábalos será juzgado en el Supremo por la trama de mascarillas aunque renuncie a su acta de diputado
El alto tribunal mantiene la jurisdicción sobre José Luis Ábalos por supuesta implicación en un esquema de corrupción al adquirir material sanitario durante la pandemia, a pesar de que el exministro aún no presentó su renuncia formal como diputado
El PNV, "preocupado" por los casos de corrupción en el PSOE, pide "serenidad" sobre el futuro de la legislatura
Diversas renuncias, arrestos e investigaciones en torno a figuras del socialismo español reavivan el debate sobre la fortaleza institucional, mientras el nacionalismo vasco urge cautela, defensa de la transparencia y evaluación separada de cada indicio bajo escrutinio judicial
MÁS NOTICIAS