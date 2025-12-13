La Fiscalía pide libertad con cautelares para Leire Díez y el expresidente de la SEPI

Madrid, 13 dic (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que deje en libertad con medidas cautelares a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, vinculado al exdirigente socialista Santos Cerdán.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la fiscal ha solicitado la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado para los tres tras comparecer ante el magistrado en una causa abierta por presuntas irregularidades en contratos públicos. EFE