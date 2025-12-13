Cientos de personas marchan en el sur de Madrid por Palestina y exigen sanciones a Israel

Madrid, 13 dic (EFE).- Unas 2.000 personas, según los convocantes, han participado este sábado en una marcha promovida por siete municipios del sur de la Comunidad de Madrid, desde Leganés hasta Getafe, para reclamar "el fin del genocidio contra la población de Palestina" y exigir "sanciones" a Israel.

La manifestación ha estado encabezada por una pancarta que mostraba la bandera palestina con el lema: "Fuera sionistas de Palestina. Stop genocidio. Sanciones a Israel. Pueblos del sur de Madrid con Palestina".

La protesta ha comenzado a las 11:00 horas en Leganés, ha pasado por las cercanías del Hospital de Getafe y ha cruzado la M-406 para finalizar en la Plaza del Ayuntamiento de Getafe.

La convocatoria ha sido impulsada por colectivos ciudadanos de apoyo al pueblo palestino de distintas ciudades del sur de Madrid -Getafe, Leganés, Parla, Fuenlabrada, Pinto, Móstoles y Alcorcón- con el apoyo del movimiento Boicot, Desinvesiones y Sanciones (BDS) y la Asociación de la Comunidad Hispano Palestina Jerusalén.

Los promotores de la movilización recuerdan en un comunicado que, "a pesar del plan de paz de (el presidente de EEUU) Donald Trump, el genocidio contra la población de Gaza continúa".

Según el Ministerio de Sanidad palestino, 66.148 personas han muerto y 168.716 han resultado heridas en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.

Además, el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados B'tselem estima que las fuerzas armadas de Israel están dejando entrar en Gaza solo 145 camiones de ayuda cada día, cuando las necesidades se cifran en más de 600 camiones diarios.

Los organizadores han señalado que, desde el último "alto el fuego" del 11 de octubre de 2025 hasta el 17 de noviembre, se han registrado 266 muertes en distintos ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el enclave.

A la cifra de palestinos asesinados, se suma la destrucción de infraestructura vital, situación que ha dejado a millones de personas sin acceso a servicios básicos.

Los colectivos del sur de Madrid no solo buscan recordar a las víctimas, también reivindican el derecho del pueblo palestino a resistir frente a la ocupación, a la autodeterminación y al retorno de su población exiliada.

La plataforma exige "la retirada total de las fuerzas de ocupación, el fin de la impunidad por crímenes de guerra, así como el inicio de un proceso de descolonización total de Palestina".

Al mismo tiempo, reclaman "el fin de la complicidad con el genocidio", por lo que exhortan a un embargo de armas efectivo, la imposición de sanciones económicas y el boicot a Israel.

La marcha ha concluido con un llamamiento a la ciudadanía, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y vecinos de los municipios del sur a unirse a este clamor colectivo, ya que "la historia nos recuerda que la indiferencia es cómplice de la injusticia". EFE