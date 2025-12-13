0-0. El Barcelona no logra derrumbar el muro de Osasuna al descanso

Barcelona, 13 dic (EFE).- El Barcelona se ha estrellado ante el sólido entramado defensivo del Osasuna y no pasa del empate sin goles (0-0) al descanso en el encuentro correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga, que se disputa en el Spotify Camp Nou.

El conjunto azulgrana ha monopolizado la posesión y ha generado las ocasiones más claras, incluso ha llegado a marcar por medio de Ferran Torres (min.23), aunque el tanto fue anulado por fuera de juego previo. Sin embargo, el equipo navarro, fiel a su plan y bien ordenado atrás, ha sabido resistir y sostener el marcador. EFE

avm/fa/jl