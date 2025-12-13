0-0. El Barcelona no logra derrumbar el muro de Osasuna al descanso

Barcelona, 13 dic (EFE).- El Barcelona se ha estrellado ante el sólido entramado defensivo del Osasuna y no pasa del empate sin goles (0-0) al descanso en el encuentro correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga, que se disputa en el Spotify Camp Nou.
El conjunto azulgrana ha monopolizado la posesión y ha generado las ocasiones más claras, incluso ha llegado a marcar por medio de Ferran Torres (min.23), aunque el tanto fue anulado por fuera de juego previo. Sin embargo, el equipo navarro, fiel a su plan y bien ordenado atrás, ha sabido resistir y sostener el marcador. EFE
avm/fa/jl
Últimas Noticias
Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva del PSOE, deja todos sus cargos en plena crisis por las denuncias de acoso
El hasta ahora dirigente socialista anuncia su salida de la dirección federal y de su escaño en la Cámara Alta tras una denuncia reciente, mientras la cúpula del partido convoca reuniones urgentes por casos similares dentro de la organización
La hija de Carmen Pano dijo que Ábalos le ofreció ser su asesora por 5.000 euros: "Que se los meta por donde le quepa"
Nuevos mensajes revelados por la Guardia Civil apuntan que la oferta laboral del exministro de Transportes fue rechazada categóricamente por la implicada, mientras persisten las sospechas sobre pagos irregulares y conexiones con una presunta red de influencias
Zapatero y González coinciden en destacar la "lealtad" de Rubalcaba y su "devoción" por la palabra y el lenguaje
La Cámara Baja planea honrar la trayectoria de Alfredo Pérez Rubalcaba con un espacio en su sede, mientras líderes políticos destacan su capacidad para el diálogo, su integridad y su papel fundamental en el fortalecimiento de la democracia en España
Ábalos puso a disposición de Guaidó "todas las empresas públicas y de prestigio internacional" españolas
El exministro José Luis Ábalos envió, en 2019, una carta oficial a Juan Guaidó ofreciendo respaldo institucional y acceso a recursos españoles de alto nivel para apoyar la reconstrucción venezolana, según revelan documentos judiciales y policiales
La UCO dice que la trama de hidrocarburos gastó un millón de euros para influir en Ábalos, Koldo y De Aldama
El expediente judicial desvela una operación con inmuebles, pagos y transferencias por casi un millón de euros, impulsada por empresarios y antiguos altos cargos para lograr resoluciones administrativas favorables en el sector energético, según fuentes policiales y judiciales
MÁS NOTICIAS