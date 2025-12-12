La secretaria de Igualdad del PSOE de Asturias insiste en acudir a la Fiscalía con las denuncias "verosímiles" de acoso

La secretaria de Igualdad del PSOE de Asturias, Natalia González, ha insistido en que el partido debe llevar a la Fiscalía las denuncias de acoso contra Francisco Salazar, en contra del criterio de Ferraz.

En declaraciones a los medios a la puerta de la sede nacional del PSOE, González ha reiterado la posición de la federación asturiana. "Si las denuncias son verosímiles, como parece, seguiremos insistiendo para que se hagan llegar a la Fiscalía", ha manifestado.

González y el resto de responsables de Igualdad del PSOE estaban convocadas a esta hora en una reunión convocada por la secretaria de Organización Rebeca Torró y la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Federal, Pilar Bernabé, para explicarles las decisiones que adoptará el partido tras culminar la investigación interna contra el exasesor de Pedro Sánchez.

Así, ha señalado que en la reunión pedirán conocer la información de la investigación interna y en caso de que las declaraciones sean verosímiles, insiste, reclamará que se actúe "con contundencia". En ese sentido insiste que el protocolo del PSOE recoge que se puede acudir a la Fiscalía y asegura que seguirán insistiendo "en ese matiz".

El encuentro presencial se produce después de que este mediodía Torró ofreciera una rueda de prensa en la que explicó las conclusiones del informe. Para el PSOE Salazar ha cometido una "falta grave" y por tanto le permitirán volver a afiliarse al PSOE, además abrirán expediente a su 'número dos' Antonio Hernández por presunto encubrimiento y al ya ex miembro de la Ejecutiva Federal Javier Izquierdo.

No obstante, Torró insistió en que las medidas se limitan al ámbito orgánico y no tienen intención de presentar los casos en la Fiscalía, asegurando que hay denunciantes que no quieren dar ese paso. En todo caso han ofrecido respaldo y ayuda psicológica a aquellas mujeres que decidan acudir a los tribunales.

A la reunión de este viernes, prevista para las 16 horas y convocada con solo 24 horas de antelación han acudido, según ha podido observar Europa Press, las responsables del área de las federaciones de Castilla La Mancha, Aragón, Euskadi y Baleares, además de la portavoz de Igualdad en el Congreso de los Diputados.