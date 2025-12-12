Buenafuente y Silvia Abril no presentarán las campanadas de TVE por baja médica del cómico

Madrid, 12 dic (EFE).- El cómico Andreu Buenafuente y la actriz Silvia Abril no presentarán las Campanadas de TVE debido a la baja médica del también presentador catalán por motivos de estrés, según ha informado este viernes a través de las redes sociales de su productora, El Terrat.
"Tuve un episodio de estrés, común, pero no agradable, por trabajos en los que yo mismo creo. Hubo un momento en el que no pude y mi cuerpo me pidió parar. Quiero agradecer a los profesionales que me están ayudando y la gente que me rodea, cada gotita es una vitamina. Gracias por el respeto, es muy emocionante", ha explicado Buenafuente en un vídeo.
El cómico también ha querido agradecer el apoyo recibido por el público y la cadena de televisión pública en su proceso de "recuperación" porque "no es fácil para una máquina de entretenimiento", en sus palabras.
"No creo que tenga que acelerar mi recuperación para hacer lo que tengo que hacer, tengo que estar feliz y por eso voy a seguir recuperándome y cuando sea posible volver, que sea. No sé qué va a pasar, pero la falta de un horizonte exigente es lo que necesita una persona que ha parado por estrés. Me encanta lo que hago y quiero comunicar que no haremos las Campanadas, pero habrá más cosas en el futuro cuando uno esté en disposición", ha concluido.
El pasado 21 de noviembre, el cómico y presentador anunció un parón de su agenda profesional para descansar y recuperarse por exceso de carga de trabajo y por prescripción médica.
Entonces, fuentes de RTVE precisaron que Buenafuente paraba temporalmente su programa en La 1, 'Futuro Imperfecto', pero que seguiría adelante con el compromiso de estar al frente, junto a Silvia Abril, del espacio televisivo que dará la bienvenida al Año Nuevo desde la Puerta del Sol de Madrid, lo que finalmente no podrá llevar a cabo. EFE