Teresa Peramato toma posesión como nueva fiscal general ante el tribunal que condenó a García Ortiz

Teresa Peramato ha tomado posesión como nueva fiscal general del Estado en un acto solemne que se ha celebrado este jueves en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo (TS) ante los magistrados que formaron el tribunal que condenó a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelación de secretos, propiciando con ello su salida del cargo.

Peramato, fiscal de sala del TS experta en la lucha contra la violencia de género y más de 35 años en la carrera fiscal, ha elegido como padrinos a María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo que ejerció además como fiscal del caso de García Ortiz; y a Félix Pantoja, fiscal jubilado que fue coordinador de siniestralidad laboral.

El acto, que ha durado apenas quince minutos, ha estado presidido por la presidenta del TS y del Consejo General del Poder General (CGPJ), Isabel Perelló, y ha contado con una nutrida representación de magistrados del Supremo, incluidos los que formaron el tribunal que juzgó y condenó a García Ortiz, como el presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta.

También estaban las jefas de las fiscalía superior y provincial de Madrid, Almudena Lastra y Pilar Rodríguez, respectivamente, dos personas clave en el procedimiento contra García Ortiz que evidenciaron sus diferencias durante la investigación y, finalmente, en el juicio.

Según recoge la sentencia, el testimonio de Lastra fue clave para la condena porque declaró que desde el principio advirtió de que la información sobre la investigación por delitos fiscales contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- acabaría filtrándose. "¿Álvaro, has filtrado tú?", llegó a preguntarle. "Eso ahora no importa", sostiene que contestó él. Para el tribunal, tal contestación es un indicio autoincriminatorio.

A la toma de posesión de Peramato también han acudido ex fiscales generales del Estado, como María José Segarra, Consuelo Madrigal y Julián Sánchez Melgar, así como magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y numerosos vocales del CGPJ.

Y, como es habitual, ha asistido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Entre el público se contaba igualmente al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

"SANAR LA HERIDA"

Este mismo jueves se celebrará un segundo acto en la sede de la Fiscalía General del Estado, en la calle Fortuny, a 500 metros del alto tribunal. Previsiblemente, Peramato pronunciará unas palabras ante la cúpula de la carrera fiscal.

Ya el pasado 4 de diciembre, la fiscal se comprometió a "sanar" la "herida" que ha dejado en la Fiscalía la condena a su predecesor. Así lo dijo ante la Comisión de Justicia del Congreso que examinó su idoneidad para el cargo, días después de que el CGPJ declarara por unanimidad que cumplía con los requisitos fijados por la ley para asumir la jefatura del Ministerio Público.

Peramato fue propuesta por el Gobierno para el cargo de fiscal general el pasado 25 de noviembre, cinco días después de que el Supremo hiciera pública su decisión de condenar a García Ortiz. No obstante, hasta esta semana no se ha dado a conocer el contenido de la sentencia, en la que el alto tribunal resuelve que el jefe de la Fiscalía "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito" de revelación de secretos.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, su ciudad natal, ingresó en la carrera fiscal en 1990 pasando por diversas fiscalías --Tenerife, Valladolid y Barcelona-- hasta que recaló en Madrid, donde en 2005 fue nombrada fiscal delegada para la sección de violencia sobre la mujer.

Destaca por su perfil feminista y progresista. Fue portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que pertenecieron tanto García Ortiz como la también ex fiscal general del Estado Dolores Delgado. Este vínculo es el principal objeto de críticas hacia Peramato por parte de quienes recelan del denominado 'Equipo Fortnuy'.

Se trata de la cuarta persona nombrada para liderar la Fiscalía General del Estado bajo un Gobierno de Pedro Sánchez, tras Segarra (junio de 2018 a enero de 2020), Delgado (febrero de 2020 a julio de 2022) y García Ortiz (agosto de 2022 a noviembre de 2025).

El propio Estatuto Fiscal determina que el mandato de Peramato tendrá una duración de cuatro años. Antes de que concluya dicho periodo únicamente podrá cesar por cinco motivos: a petición propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la ley, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, o cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto.

Una vez nombrada fiscal general, no podrá ser renombrada, excepto en el caso de que hubiese estado en el cargo durante un periodo inferior a dos años.