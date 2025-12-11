Espana agencias

Ferraz convoca este viernes a las responsables de Igualdad del PSOE en una reunión presencial

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, han convocado este viernes 12 de diciembre a todas las responsables de Igualdad del partido a una reunión presencial en la sede del partido en la calle Ferraz ante los distintos casos de acoso en las filas socialistas.

Según la convocatoria enviada este mismo jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, la dirección convoca a las secretarias autonómicas de Igualdad y también a las portavoces de Igualdad y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso, el Senado y la delegación socialista en el Parlamento Europeo.

También están invitadas a la reunión, que comenzará a las 16 horas, las portavoces socialistas de Igualdad y de violencia de género de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como la secretaria de Igualdad de Juventudes Socialistas.

La dirección federal del PSOE ya convocó la semana pasada a un encuentro telemático de urgencia a las secretarias autonómicas de Igualdad. Una reunión tensa en la que varias dirigentes trasladaron sus críticas por la gestión de las denuncias de acoso contra cargos socialistas.

Antes de la reunión a las 11.30 horas, Torró ofrecerá una rueda de prensa en la misma sede de Ferraz, en su primera intervención pública tras el estallido de esta crisis.

En la convocatoria enviada a las responsables de Igualdad, señalan como único punto a tratar la "actualidad política", sin hacer referencia expresa a los casos de presunto acoso del excargo de Moncloa y Ferraz Francisco Salazar y también del ya expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé.

CRISIS EN GALICIA

En las últimas horas, además, el caso de las denuncias por supuesto acoso contra Tomé, detonó una crisis en el seno del partido en Galicia.

Tomé comunicó su suspensión de la militancia, que implica también la renuncia a todos sus cargos orgánicos, y que dimitiría como presidente de la Diputación de Lugo. Sin embargo, manifestó su voluntad de continuar tanto como alcalde de Monforte --municipio en el que cuenta con mayoría absoluta-- como con su acta de diputado provincial, en ambos casos bajo la condición de no adscrito.

Ante ello, tanto la dirección nacional del PSOE como la gallega capitaneada por José Ramón Gómez Besteiro le han emplazado a renunciar a ambos cargos en un contexto en el que la cúpula del PSOE gallego trabaja para evitar una crisis en la institución provincial, donde Tomé se convertiría en diputado llave para la gobernabilidad de una diputación en la que el PSOE ostenta el gobierno en colación con el BNG.

Además, de forma paralela, en Galicia, en la tarde de este jueves tiene lugar una reunión de la Comisión de Igualdad del PSdeG en la que se espera que las responsables de este área en la Comunidad analicen lo ocurrido.

