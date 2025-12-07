Francia se prepara para generalizar la vacuna contra la dermatosis a toda la cabaña bovina

París, 7 dic (EFECOM).- El Gobierno francés se prepara para tomar la decisión de generalizar la vacunación de toda la cabaña bovina contra la dermatosis nodular en un momento en que la propagación de esta enfermedad está generando una cierta oposición entre los ganaderos al sacrificio de todos los animales de una granja afectada.

En declaraciones a la emisora local Ici Besançon emitidas este domingo, la ministra de Agricultura, Annie Genevard, subrayó que "la vacunación es la mejor de las medidas de prevención".

"Por ahora, estamos luchando en las zonas infectadas. Las vacunas se reservan por tanto a las zonas que sufren déficit. Pero se plantea la cuestión de una vacunación total de la cabaña francesa y es legítima", señaló la ministra en el marco de una visita este sábado al departamento de Doubs, donde se han declarado casos.

El próximo martes está prevista una reunión con los profesionales del sector en el llamado Parlamento de la Ganadería, en la que se debería abordar esta cuestión.

Varios sindicatos agrícolas se han pronunciado por esa generalización del uso de la vacuna para tratar de contener la expansión de la dermatosis nodular.

El pasado martes, en ese mismo departamento de Doubs se había procedido al sacrificio de 83 vacas en la localidad de Pouilley-Français, pese a las protestas de unas 300 personas que se habían concentrado en la explotación en apoyo de los ganaderos, que estaban en contra de esa medida.

La ministra señaló los movimientos irregulares de animales como origen de ese foco en Poulley-Français: "Lo que es seguro es que la enfermedad llegó con un animal enfermo" y que ese animal había salido de otro foco en el departamento de Jura.

Indicó que la investigación continúa y que hay que aclarar completamente las cosa y que "los ganaderos deben tomar conciencia plenamente".

La ministra justificó las medidas tomadas hasta ahora, que han supuesto el sacrificio de unas 3.000 reses en explotaciones donde se han detectado casos de la enfermedad.

"Tenemos -subrayó- un poco más de 100 focos y 16 millones de cabezas de ganado bovino en Francia y hemos sacrificado un 0,02 % de la cabaña".

Según las cifras oficiales de su departamento, a fecha del pasado viernes se tenían registrados 108 focos de dermatosis nodular repartidos en siete departamentos: Saboya, Alta Saboya, Ain, Ródano, Jura, Pirineos Orientales y Doubs.

Para intentar contener su expansión se han establecido cinco zonas reglamentadas, una de ellas en la frontera franco-española con Cataluña tras la detección de focos allí en octubre.

Esa zona ahora cubre todo el departamento de los Pirineos Orientales, pero también una parte de los de Aude y Ariège.

En esas zonas reglamentadas, se aplica una vacunación masiva de toda la cabaña, independientemente de la edad de los animales, y el costo lo asume íntegramente el Estado. Además, se procede al sacrificio de todas las reses de los focos identificados.

La dermatosis nodular se detectó por primera vez en Francia el 29 de junio en Savoya y el 18 de octubre se puso en marcha un dispositivo excepcional de restricción de movimientos, de prohibición de concentraciones de bovinos y de suspensión de las exportaciones, que se levantó el 5 de noviembre. EFECOM