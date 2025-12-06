Espana agencias

Vox afirma que el bipartidismo "ha secuestrado el sentido común" y acusa a Guardiola de frenar cambios en la región

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha considerado, en el marco del aniversario de la Constitución de 1978, que en los últimos 47 años el bipartidismo de PP y PSOE "ha secuestrado el sentido común", al tiempo que ha acusado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de haber "traicionado" el voto de confianza que recibió en 2023 para impulsar un "cambio" en la región.

"Se ha construido un régimen político que ha impuesto una censura ideológica en muchísimas cuestiones y secuestrado el sentido común, que es el bipartidismo con sus dos patas: la mafia corrupta socialista y la estafa del PP", ha señalado Buxadé en declaraciones a los medios este sábado en Mérida antes de participar en un encuentro con afiliados en Villafranca de los Barros (Badajoz) junto al candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura por Vox, Óscar Fernández Calle.

De cara a las elecciones autonómicas extremeñas del próximo 21 de diciembre, el jefe de la delegación de Vox ha asegurado que su formación no pretende "prometer ningún milagro" porque, ha opinado, Extremadura no lo "precisa".

"Venimos aquí a luchar por el futuro de esos jóvenes que tienen que salir de Extremadura, porque haya servicios públicos de calidad, para poner fin a esas largas listas de espera en la sanidad, para que los trenes lleguen seguros y rápidos, para que no se cierre la central nuclear de Almaraz", ha señalado Buxadé tras subrayar que "los milagros los venden otros" e instar a "poner fin" a "todas las ecoimposiciones de Bruselas que arruinan al campo extremeño".

A su vez, el jefe de la delegación de Vox ha acusado a la presidenta de la Junta de Extremadura, que buscará la reelección, María Guardiola, de haber "traicionado" el "voto de confianza" que los extremeños le dieron en las urnas en 2023 y, con ello, la "posibilidad de cambio" para la región.

"Mientras nosotros estábamos personados en todos los procesos judiciales, aquí en concreto en la persecución de los delitos cometidos por el candidato del PSOE y por el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Guardiola estaba más preocupada por reírle las gracias a la ideología socialista", ha espetado Buxadé.

TIERRA DE BARROS Y "FANATISMO CLIMÁTICO"

En esas mismas declaraciones a los medios se ha pronunciado el candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, quien ha tachado de "estafa" a las políticas derivadas de la Agenda 2030 y del Pacto Verde.

Dichas políticas, ha considerado Fernández Calle, "han demonizado" a la industria nuclear y con ello a la central nuclear de Almaraz que, ha remarcado, "está a punto de cerrarse gracias a la absoluta incompetencia del PP y del PSOE".

En esa línea, después de asegurar que 'populares' y socialistas "gobiernan juntos en Europa", el candidato por Vox a presidir el Ejecutivo autonómico ha advertido de que el "fanatismo climático" tiene "consecuencias" sobre el campo extremeño.

Concretamente, Fernández Calle ha hecho referencia al proyecto de regadío de Tierra de Barros, el cual ha considerado "troncal" para la creación de riqueza y empleo en esa zona, pese a que, ha lamentado, "haya sido guardado en un cajón por parte de unos y olvidado absolutamente por parte de otros".

