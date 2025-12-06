Espana agencias

Espadas defiende la integración de España en la UE "frente a quienes quieren destruirla" en el Día de la Constitución

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha defendido este sábado, Día de la Constitución, la integración de España en la Unión Europea "frente a quienes quieren destruirla" y ha asegurado que la Constitución supuso un "camino" que "trajo libertad, derechos y democracia".

"Hace 47 años iniciamos un camino que nos integró en Europa. Un espacio común de unidad, solidaridad y prosperidad en el que nuestros sueños se convierten en oportunidades para la ciudadanía y en futuro para España", ha afirmado Espadas en un mensaje difundido en la red social X.

La publicación del portavoz de los socialistas en la Cámara Alta cita una noticia de Europa Press en la que se informa de que Musk ha instado a la "abolición" de la Unión Europea tras denunciar que su sistema burocrático está "asfixiando lentamente a Europa hasta la muerte" en comentarios realizados después de que la Comisión Europea anunciara una multa de 120 millones de euros a su red social X por el "diseño engañoso" de su marca azul de verificación de cuentas.

"Juntos, con los valores de la Europa social y justa en que creemos, defenderemos lo construido frente a los que quieren destruirlo", ha insistido Espadas en respuesta a las declaraciones del estadounidense.

