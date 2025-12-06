Espana agencias

2-2. Empate frustrante en Alcalá

Iñaki Dufour

Madrid, 6 dic (EFE).- Nadie quedó conforme en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares; ni el Atlético de Madrid, con un empate irregular e insuficiente en su objetivo Champions, ni el Sevilla, que se adelantó por 0-2 en el primer tiempo y fue remontado en el segundo por la ambición, la ofensiva y la superioridad del equipo local hasta la definitiva igualada.

El 2-2, además, en el minuto 65, fue en propia puerta de Isa Álvarez para aumentar el desconsuelo entonces del conjunto andaluz, que jugó al filo de la derrota desde el 2-2 hasta el final, encomendado a dos paradas cruciales de Sullastras, pero resistente para su quinto duelo seguido sin derrota, que aún no le alcanza para acechar el podio liguero.

Por segunda jornada seguida, está fuera de las tres primeras plazas el Atlético, al que no le dio para sumar la victoria por los dos goles concedidos sobrepasado el cuarto de hora, en un margen de dos minutos y 44 segundos, justo a cuatro días de jugarse, también en el Centro Deportivo de la localidad madrileña de Alcalá de Henares, buena parte de su futuro en la Liga de Campeones frente al Bayern Múnich.

La inspiración y la efectividad del Sevilla entre los minutos 15:46 y 18:30, marcaron el desarrollo del encuentro, cuando, de repente, no sólo anotó el 0-1, con una certera volea con la izquierda y cruzada de Raquel Morcillo al segundo palo, sino que fue más allá con el 0-2 para agrandar aún más el reto para las jugadoras dirigidas por Víctor Martín.

A los 18 minutos y medio, un derechazo centrado de Rosa Márquez desde lejos sobrepasó a Lola Gallardo, rebotó en el larguero y terminó en el 0-2, ante la incredulidad de las jugadoras rojiblancas, reunidas de inmediato en un círculo en medio campo, en una improvisada y necesaria reunión de urgencia, tal y como se habían desencadenado los acontecimientos.

Ya perdían por 0-2 en el minuto 19, más por una cuestión de pegada, pero, ciertamente, tampoco había encontrado ni su juego ni las ocasiones el Atlético, más allá de los primeros instantes, cuando el marcador aún reflejaba el 0-0. Tampoco lo hizo hasta el descanso, cuando enfiló el vestuario con la tarea de levantar aún dos goles en contra.

La segunda parte sí fue suya. Una ofensiva total del Atlético, primero frenada por Sullastras y Esther, bajo la línea, a un cabezazo de Amaiur, que marcó el 1-2 en la siguiente opción, en el minuto 58, cuando se lanzó al suelo y tocó lo justo el balón tras un centro desde la banda derecha de Luany.

Un impulso esencial para las locales. Aún más lo fue el 2-2. Un golpe de fortuna. El despeje de Isa Álvarez sobre su portería, quizá para ceder el balón hacia su guardameta, acabó en la red, junto al poste, con el empate del conjunto madrileño, entre la decepción del Sevilla, superado durante todo el inicio del segundo tiempo, entre el control y el ataque dominante del Atlético de Madrid.

Pero, después, ni el testarazo de Laure ni la acción ensayada despejada por Sullastras ni la sucesión de oportunidades, también dos claras del Sevilla, cambiaron ya el encuentro, cerrado con un empate frustrante.

- Ficha técnica:

2 - Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Alexia (Menayo, m. 61), Lauren Leal, Silvia Lloris, Medina; Luany, Gaby, Boe Risa (Júlia Bartel, m. 87), Rosa Otermin (Sheila, m. 61); Fiamma; Amaiur.

2 - Sevilla: Sullastras; Débora, Eva Llamas, Isa Álvarez, Esther; Alicia (Hagel, m. 72); Kanteh (Marques, m. 72), Iris, Rosa, Raquel (Wifi, m. 83); Gabarro (Alba Cerrato, m. 83).

Goles: 0-1, m. 16: Raquel. 0-2, m. 19: Rosa. 1-2, m. 58: Amaiur. 2-2, m. 65: Isa Álvarez, en propia puerta.

Árbitra: Olatz Ribera Olmedo. Amonestó con tarjeta amarilla a las locales Rosa Otermin (m. 52) y Silvia Lloris (m. 70) y a las visitante Iris (m. 52) y Marques (m. 92).

Incidencias: partido correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga F Moeve, disputado en el Centro Deportivo de la localidad madrileña de Alcalá de Henares. EFE

