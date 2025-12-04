Espana agencias

Una nueva base de datos recoge los bienes inmuebles confiscados en toda España por el franquismo

Guardar

El grupo de investigación ISOCAC (Historia, Sociedad, Política y Cultura desde Catalunya al Mundo) del Departamento de Historia e Historia del Arte de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona ha creado una base de datos con los bienes inmuebles confiscados en toda España por el franquismo tras la Guerra Civil.

El trabajo, que próximamente será abierto y consultable, forma parte del proyecto 'Bienes inmuebles expoliados, incautados y confiscados bajo la dictadura franquista en España (1936-1950)', financiado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, informa la URV en un comunicado este jueves.

La base de datos se ha nutrido de documentos oficiales --como la ley de confiscaciones de 1939 y el libro de actas que el régimen creó entre 1940 y 1950 con los bienes confiscados a asociaciones, sindicatos y cooperativas que veía con "carácter sindical marxista"-- y se han hecho vaciados bibliográficos de estudios ya existentes.

El resultado de este expolio de edificios, pero también de dinero y otros materiales, "supuso, especialmente en el caso de Catalunya, que quedara deshecha la importante red asociativa que se había ido creando y que no se recuperó hasta los años 90".

SE PUEDEN HACER FILTRAJES

La base de datos permite hacer filtrajes, de forma que se pueden realizar búsquedas por municipios, por tipología de la confiscación, por los propietarios anteriores y por el destino.

De hecho, también se han creado mapas por provincias y municipios con las geolocalizaciones de los bienes.

Además de su importancia histórica, esta herramienta "puede servir de base para posibles reclamaciones", como la demanda que ha interpuesto recientemente el Ayuntamiento de Caldes de Montbui (Barcelona) contra el estado para el resarcimiento del patrimonio municipal expoliado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE reconoce el error de tardar cuatro meses en contactar con las denunciantes de Salazar

El PSOE reconoce el error

Bruselas inicia consultas con jueces y sociedad civil para evaluar el Estado de derecho en los países de la UE

Bruselas inicia consultas con jueces

La Audiencia Provincial estudia el 15 de diciembre la petición de Mouliaá de imputar a Errejón por hablar con un testigo

La Audiencia Provincial estudia el

Peramato pide aprobar la nueva LECrim pero reclama más autonomía y plazas: "Aspiramos a más"

Peramato pide aprobar la nueva

Portavoz de Igualdad de PSOE está "muy dolida" por el 'caso Salazar' y sigue esperando explicaciones "convincentes"

Portavoz de Igualdad de PSOE
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos recurre a la prisión

Ábalos recurre a la prisión provisional: “No hay indicios ni riesgo de fuga”

La candidata a fiscal general “reconoce” la labor de García Ortiz y defiende que su condena “es una profunda herida que atraviesa la Fiscalía que debe sanar”

Francia tendrá que indemnizar con más de 20.000 euros al exlíder de ETA Ibón Fernández por “trato inhumano” en la cárcel al no asegurar su atención médica

Radiografía del jabalí en España: un ejemplar cada 41 habitantes, pico de crías en el mes de abril y habría que cazar el 66% de la población

Rechazan la indemnización de 15.000 euros a una trabajadora civil de la Base Naval de Rota que acusó a su superior de acoso laboral

ECONOMÍA

El Gobierno presenta Casa 47,

El Gobierno presenta Casa 47, que tomará el relevo de Sepes en la gestión del parque público de vivienda asequible

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Los 10 libros que recomienda el presidente de Mercadona, Juan Roig, a los empresarios

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga