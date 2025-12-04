Una nueva base de datos recoge los bienes inmuebles confiscados en toda España por el franquismo

El grupo de investigación ISOCAC (Historia, Sociedad, Política y Cultura desde Catalunya al Mundo) del Departamento de Historia e Historia del Arte de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona ha creado una base de datos con los bienes inmuebles confiscados en toda España por el franquismo tras la Guerra Civil.

El trabajo, que próximamente será abierto y consultable, forma parte del proyecto 'Bienes inmuebles expoliados, incautados y confiscados bajo la dictadura franquista en España (1936-1950)', financiado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, informa la URV en un comunicado este jueves.

La base de datos se ha nutrido de documentos oficiales --como la ley de confiscaciones de 1939 y el libro de actas que el régimen creó entre 1940 y 1950 con los bienes confiscados a asociaciones, sindicatos y cooperativas que veía con "carácter sindical marxista"-- y se han hecho vaciados bibliográficos de estudios ya existentes.

El resultado de este expolio de edificios, pero también de dinero y otros materiales, "supuso, especialmente en el caso de Catalunya, que quedara deshecha la importante red asociativa que se había ido creando y que no se recuperó hasta los años 90".

SE PUEDEN HACER FILTRAJES

La base de datos permite hacer filtrajes, de forma que se pueden realizar búsquedas por municipios, por tipología de la confiscación, por los propietarios anteriores y por el destino.

De hecho, también se han creado mapas por provincias y municipios con las geolocalizaciones de los bienes.

Además de su importancia histórica, esta herramienta "puede servir de base para posibles reclamaciones", como la demanda que ha interpuesto recientemente el Ayuntamiento de Caldes de Montbui (Barcelona) contra el estado para el resarcimiento del patrimonio municipal expoliado.