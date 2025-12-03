Espana agencias

Condenada a prisión permanente revisable la mujer acusada de asesinar a su bebé en Albacete

Guardar

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete ha condenado a M.A.P.S., la mujer acusada de matar a su bebé recién nacido al arrojarlo en una bolsa de basura en el municipio de Elche de la Sierra, a la pena de prisión permanente revisable.

Según se indica en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el dictamen se ha tenido en cuenta que concurre la circunstancia agravante de parentesco.

Además, se condena a la acusada a la privación de la patria potestad respecto de su otra hija, prohibición de comunicarse y aproximarse a ella, a su domicilio, lugar de estudios, esté o no presente, así como cualquier lugar en que se encuentre o sea frecuentado por ella, a una distancia mínima de 500 metros, durante un plazo de 31 años, quedando en suspenso el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil durante el cumplimiento de la pena. También se le condena a la medida de libertad vigilada durante 10 años, a cumplir con posterioridad a la pena de prisión.

Asimismo, se le condena al pago de las costas procesales. En concepto de responsabilidad civil, la acusada indemnizará a su otra hija con 50.000 euros y al padre en 100.000 euros, por la muerte de su hermano e hijo respectivamente.

Las sentencia llega tras ser declarada culpable por el jurado popular el pasado jueves, 27 de noviembre, tras un juicio que se prolongó desde el 17 de noviembre.

A lo largo de las distintas vistas, quedó acreditada la versión recogida en el escrito de la Fiscalía, según la cual, la encausada, que estaba embarazada desde abril de 2022, dejó de acudir a sus citas con el servicio de Obstetricia del Hospital de Hellín desde la segunda mitad de su embarazó, faltando a los controles médicos pertinentes y comentando a su marido y familiares, quienes desconocían que estaba esperando a un hijo, que había sufrido un aborto espontáneo.

A las 39 semanas de gestación, en enero de 2023, la acusada comenzó su parto, "con pleno conocimiento de su estado", según señala el escrito de la Fiscalía, ya que la mujer había dado a luz con antelación y tenía una hija de tres años en ese momento. En lugar de pedir ayuda o asistencia médica, dio a luz en el baño de su casa, "con la intención de que nadie se enterara del nacimiento de su hijo y acabar con su vida", ha afirmado la acusación.

Después de que el bebé naciera "vivo y en buen estado de salud", la madre cortó el cordón umbilical y arrojó a su hijo al cubo de basura de su casa, donde lo dejó morir. Cuando esa noche su suegra llegó al hogar y vio el suelo manchado de sangre la acusada aseguró que había padecido una menstruación muy abundante y dolorosa, por lo que su marido la acabó trasladando al hospital de Hellín.

En el centro, la mujer negó reiteradamente haber estado embarazada o haber dado a luz. El recién nacido falleció esa noche por un fallo cardiorrespiratorio provocado por un shock hipovolémico, hipotermia y asfixia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Díaz ironiza con que el PP de "M.Rajoy y Aznar" se manifieste contra la corrupción y le pide que desbloquee medidas

Yolanda Díaz reclama al Partido Popular levantar el veto a propuestas parlamentarias esenciales para erradicar prácticas corruptas, cuestiona marchas públicas de esa formación y exige priorizar legislación que permita reforzar la lucha contra delitos institucionales en España

Díaz ironiza con que el

El Polisario advierte sobre Marruecos: "Una vez consolidada la ocupación del Sáhara lo siguiente será Canarias"

El Polisario advierte sobre Marruecos:

Junts asegura que no cambian su posición con el PSOE y les insta a tomar decisiones

Junts asegura que no cambian

La Fiscalía rechaza archivar el 'caso Montoro': "Son actuaciones graves de corrupción que no entienden de ideología"

La Fiscalía rechaza archivar el

Mouliaá pide 3 años de cárcel para Errejón por un delito continuado de abuso sexual

La intérprete señala al exparlamentario por un presunto delito que habría tenido lugar en 2021, solicita una compensación económica de 30.000 euros e insta a las autoridades a que le embarguen bienes si no paga la fianza

Mouliaá pide 3 años de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional presenta una

La Policía Nacional presenta una muñeca solidaria de 65 euros y obliga a los alumnos de la Escuela de Ávila a comprarla o habrá “consecuencias”

Desarticulado un grupo criminal de Alicante que robaba coches y utilizaba las piezas para arreglar vehículos siniestrados durante la DANA

Junts mantiene su cierre a pesar de los guiños de Sánchez: “Son los socialistas los que han bloqueado con la legislatura”

Un vendedor de la ONCE que perdió cuatro dedos de la mano izquierda no alcanza el grado de incapacidad permanente absoluta

El sistema antidrones que enviará España a Lituania contra las incursiones rusas: un “escudo inteligente” con radares, cámaras y sensores

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 1 Super

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Ricardo Abellán, electricista: “Ahora instalar un enchufe en casa te cuesta 50 euros, casi el doble que hace unos años”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Inditex bate récords de ganancias con un beneficio neto de 4.622 millones de euros en nueve meses

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona se levanta tras un tropiezo inicial y consigue sellar la victoria ante el Atlético de Madrid

España brilla ante Alemania para conquistar su segunda Nations League femenina

Así te hemos contado la victoria de España ante Alemania en la Nations League femenina

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid