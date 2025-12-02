Espana agencias

Sánchez ve a Ábalos como "un gran desconocido" en lo personal y le acusa de mentir pero no se querellará contra él

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, era "un gran desconocido" para él porque no tenía constancia de sus comportamientos personales, a pesar de ser uno de sus principales colaboradores y ha señalado que sus declaraciones de los últimos días en las que le ataca son falsas.

No obstante, ha descartado que vaya a presentar una querella contra Ábalos por sus recientes acusaciones --lanzadas antes de entrar en prisión-- en las que le situó en una reunión con el líder de Bildu Arnaldo Otegi e implicó a su mujer Begoña Gómez en el rescate a la aerolínea Air Europa.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que todas las declaraciones recientes de Ábalos son "mentiras" y que ni el Gobierno ni el PSOE van a aceptar "amenazas ni chantajes", según ha trasladado en sendas entrevistas en 'Rac1' y 'RTVE', recogidas por Europa Press.

NO QUIERE "UNA ESPIRAL DE QUERELLAS"

"Todas las personas tienen derecho a defenderse, a intentar demostrar inocencia. Pero lo que no tienen derecho es a esparcir este tipo de mentiras, de bulos, de desinformación para tratar de hacer daño a otras personas", ha señalado.

En todo caso ha descartado que vaya a acudir a los juzgados ante las acusaciones lanzadas por Ábalos para "no entrar en una espiral de querellas".

Sánchez, que eligió a Ábalos como 'número tres' del PSOE en 2017 y una vez llegó a La Moncloa le designó ministro de Transportes, ha admitido que tuvo "confianza política" en él, pero asegura no haber tenido conocimiento de su vida privada. "Desde el punto de vista personal, era un gran desconocido para mí" ha recalcado, asegurando que no tuvo conocimiento de "facetas de su dimensión personal".

Además ha insistido en que actuó con total "contundencia" ante los indicios de corrupción y por tanto no hubo "connivencia" con comportamientos irregulares como sí ocurrió, afirma, con anteriores administraciones.

Considera por tanto que ya ha asumido responsabilidades "extirpando la corrupción" y ahora son los tribunales quienes tienen que decidir sobre los casos en marcha.

NO ACLARA SI DEJARÁ EL CARGO EN CASO DE SER IMPUTADO

Al ser interrogado sobre si dejará el puesto si él mismo llega a ser imputado, ha señalado que no puede hablar sobre "hipótesis" aunque ha garantizado que el PSOE no se ha financiado ilegalmente y de "ninguno de los procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo" se infiere esta posibilidad, sostiene.

"En ese sentido, absoluta tranquilidad, absoluta confianza en la Justicia y, por supuesto, en la buena labor de los profesionales de la sede del PSOE", ha añadido.

A su juicio resulta "evidente" que la oposición quiere acabar con él por la vía judicial debido a la "frustración e impotencia" que, dice, sienten dirigentes del PP como el líder nacional Alberto Núñez Feijóo o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Considera que es un fenómeno que ocurre en todo el mundo y tiene que ver con el crecimiento de la ultraderecha que busca "la destrucción del adversario" y "romper los puentes de convivencia".

