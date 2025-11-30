Patxi López critica los "retrocesos" del PP en servicios públicos, políticas sociales y convivencia

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha visitado este pasado sábado los municipios de Yecla y Jumilla, acompañado por el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas.

Allí ha criticado "los retrocesos del PP en servicios públicos, polñiticas sociales y convivencia". En primer lugar, López ha visitado el municipio de Yecla, en donde han rendido un homenaje a los alcaldes socialistas del municipio.

"Comenzamos la jornada en Yecla para rendir homenaje a los alcaldes socialistas que construyeron futuro en el Altiplano. Debemos estar orgullosos de nuestra historia municipalista y de quienes nunca dejaron de defender lo público y lo común, reivindicarlo y seguir luchando para ofrecer lo mejor a nuestros vecinos y vecinas", ha señalado el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados.

En concreto, el Partido Socialista ha homenajeado a los alcaldes Francisco Guillem, Domingo Carpena y Cristina Soriano, que "transformaron Yecla". "Su legado es nuestro mejor aval y nos inspira a seguir luchando por una Región mejor", apuntaba el secretario general del PSRM, Francisco Lucas.

Ya por la tarde, en Jumilla, Patxi López, junto a Lucas, y la secretaria general del PSOE en Jumilla, Juana Guardiola, han visitado la Casa del Pueblo de Jumilla, en donde han compartido con la militancia las líneas de trabajo en el Congreso de los Diputados "y el momento político que vive el país".

"Un municipio con una fuerte raíz socialista y un compromiso firme frente a los retrocesos del PP en servicios públicos, políticas sociales y convivencia", ha aseverado Patxi López.

A preguntas de los periodistas, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha afeado la actitud del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Lo de Feijóo no hay por dónde cogerlo: ayer pedía apoyo y hoy dice que no presenta moción de censura. No porque no quiera, sino porque no tiene proyecto político".

"Cada vez que presenta una iniciativa, Ayuso se la cambia. Es ella quien marca el camino", afirmaba, para añadir, "este PP solo sirve para poner la alfombra roja a la extrema derecha".