Los concursos de acreedores crecerán 2 % en 2026 y 4 % en 2027 por fin de las moratorias

Madrid, 27 nov (EFECOM).- El Consejo General de Economistas de España-REFOR anticipa una subida de los concursos de acreedores del 2 % en 2026 y del 4 % en 2027, en buena medida debido al fin de la moratoria aprobada tras la dana de octubre de 2024 y de la que afecta a las pérdidas de 2020 y 2021 durante la pandemia de covid.

Refor ha presentado este jueves el atlas concursal del periodo comprendido entre 2005 y 2024, en el que destaca que aunque La evolución del peso concursal de autónomos, microempresas y pequeñas empresas no ha experimentado grandes variaciones, si es llamativo el aumento de los concursos de autónomos.

Dese 2022 se observa, indica el documento, un notable aumento de estos procedimientos, que representan ya el 54 % del total; en 2024 el 0,31 % de las empresas españolas acudieron al concurso, aproximadamente una de cada 323 empresas.

Según el atlas concursal, el número de concursos de acreedores de personas físicas y autónomos creció un 31 % en el tercer trimestre de este año, mientras que los concursos de sociedades disminuyeron un 3 %.

En comparación con el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia, el incremento agregado de las insolvencias de personas naturales más autónomos ha sido de un 1.505 % –se han multiplicado por 16–, y de un 22 % en sociedades.

El repunte constatado en 2025 "no es tan fuerte" como el que se registró a finales de 2024, tanto de empresas como de personas físicas empresarias, lo que evidencia que "la moderación del crecimiento y las dificultades financieras latentes están empezando a traducirse en mayores tensiones de solvencia".

Por lo que respecta al tamaño de las empresas en concurso, los de pequeñas empresas se han reducido al 9 % del total en 2024 desde el 36 % de 2005, en tanto que los de empresas medianas y grandes -de más de 50 trabajadores- han pasado de representar cerca del 14 % de los concursos en 2005 a únicamente el 1,4 % en 2024.

En cuanto a las micropymes -empresas con menos de diez trabajadores-, ya no representan la gran mayoría de los concursos, más del 50 % en 2005, y al cierre de 2024 suponían el 22,53 % del total.

En cuanto a los concursos sin masa –tipo de procedimiento abreviado para empresas y particulares con sobreendeudamiento sin activos para hacer frente a las deudas– mantienen la tendencia alcista con subidas del 118 % entre 2023, cuando alcanzaron 15.693, y 2024, cuando se situaron en 34.158.

Estos procesos representan ya el 87 % de los concursos de acreedores.

Los concursos de personas físicas superan a los de personas jurídicas al situarse al finalizar 2024 en 31.107 procesos, más del doble que en 2023, cuando se registraron 13.398.

Los economistas consideran fundamental actuar en las primeras fases de la crisis empresarial, cuando aún es posible corregir desequilibrios y renegociar obligaciones, para evitar que la insolvencia avance y que las compañías que entran en concurso terminen finalmente en liquidación o en un concurso sin masa. EFECOM