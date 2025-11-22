Espana agencias

Sánchez Chacón, el 'Rambo gallego', será juzgado este lunes por cinco robos en zonas rurales de Ferrolterra

El Juzgado de lo Penal número 2 de Ferrol acogerá este lunes a partir de las 10.00 horas el juicio en el que se sentará en banquillo de los acusados Alfredo Sánchez Chacón, apodado el 'Rambo gallego' por su capacidad para evadir a las fuerzas de seguridad viviendo en plena naturaleza.

La Fiscalía solicita una pena de diez años de prisión para Sánchez Chacón, imputándole cinco delitos de robo con fuerza en vivienda habitada con uso de instrumento peligroso. Este será el quinto proceso judicial que los juzgados ferrolanos celebran contra el fugitivo, ya que los cuatro anteriores fueron suspendidos, el primero por la imposibilidad de acudir un agente de la Guardia Civil y los otros tres debido a las jornadas de huelga de abogados.

Los delitos se remontan a los meses que transcurrieron tras su fuga de la prisión lucense de Monterroso, donde no regresó tras un permiso penitenciario en el año 2021. Desde allí se trasladó a las comarcas del Eume primero y luego a la de Ferrol.

El exlegionario puso en práctica sus tácticas de supervivencia, estableciendo un "campamento" en las Fragas do Eume y perpetrando hurtos en aldeas cercanas para obtener alimentos y dinero en efectivo. Motivo por el que la presencia de Sánchez Chacón generó alarma entre los vecinos de localidades como Cerdido y Valdoviño.

CAPTURA

Su captura se produjo en febrero de 2022 en la parroquia de Loira, en Valdoviño, tras la intervención de dos vecinos y un agente de la Guardia Civil que se encontraba libre de servicio, quienes lograron darle alcance antes de que fuera detenido por agentes de la Guardia Civil de San Sadurniño.

En el momento de su arresto, el fugitivo, oriundo de Córdoba, presentaba un estado físico desmejorado tras los meses de vida a la intemperie. Su historial delictivo comenzó en la localidad pontevedresa de Vilagarcía de Arousa y escaló hasta culminar en el asesinato de un joven de 24 años en Cuntis, en esta misma provincia, en el año 1996. Tras aquel crimen, logró huir de la justicia, siendo detenido meses después.

Sin embargo, en 1997 escapó de la cárcel de Vigo hacia Portugal, siendo recapturado dos años más tarde en Ribadavia (Ourense). Actualmente, Sánchez Chacón se encuentra en prisión provisional y será trasladado desde el centro penitenciario en el que se encuentra en la actualidad hasta los juzgados de Ferrol.

