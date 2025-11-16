Espana agencias

Vox dice que tiene "pies en la tierra junto a vecinos" mientras que "otros tienen la cabeza en Miami y Palestina"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha asegurado este domingo que su formación tiene "los pies en la tierra junto a los vecinos" mientras "unas tienen la cabeza en Miami y otros en Palestina".

Lo ha manifestado antes de participar en la campaña 'Madrid Sur en Pie' que ha tenido lugar en la localidad de Fuenlabrada, donde ha defendido ante los medios de comunicación que "seguirán recorriendo los barrios y los municipios de la zona sur".

"Hoy estamos en Fuenlabrada para señalar el abandono al que han sometido los partidos de siempre a los vecinos. Hay una estructura clara en Madrid, en un lado están una minoría que están tomando decisiones legítimas y una mayoría que está siendo maltratada por los políticos de siempre. Nosotros venimos a hablar de los problemas reales", ha subrayado.

Pérez Moñino ha indicado que reclamarán las infraestructuras que necesitan, "señalarán el abandono al que han sido sometidas tanto en materia de sanidad, educación y vivienda", así como "los problemas de inseguridad que viven diariamente".

Asimismo, ha denunciado que "mientras se asfixia con impuestos "a las familias y a los hijos de la clase trabajadora", la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "ofrece rebajas fiscales a los multimillonarios extranjeros". "Que a 'Lady Miami' la voten en Miami", ha lanzado.

