Unicaja gana 503 millones entre enero y septiembre, un 11,5 % más

Málaga, 31 oct (EFECOM).- Unicaja ganó en los nueve primeros meses de este año 503 millones de euros, un 11,5 % más que un año antes (451 millones), un resultado con el que la entidad ya ha superado en septiembre el objetivo anual previsto en su Plan Estratégico, fijado en 500 millones.

El margen de intereses, el saldo de lo que cobra por sus créditos y paga por sus depósitos cayó un 3,5 % hasta situarse en 1.117 millones, según ha informado este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El margen de explotación (antes de saneamientos), que refleja el negocio típico de la entidad, subió un 2,2 %, hasta los 862 millones de euros.EFECOM

