Espana agencias

Los animalistas del Pacma aspiran a conseguir representación en la Asamblea de Extremadura el 21 de diciembre

Pacma confirma su candidatura a los comicios regionales, destacando su enfoque exclusivo en bienestar animal y medioambiente, y recalca que su participación es esencial para situar estos temas en el centro de la agenda política extremeña según su líder, Javier Luna

Por Newsroom Infobae

Guardar

El recuerdo de los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas de 2019, cuando Pacma alcanzó un 0,56 por ciento de los votos en Extremadura, adquiere relevancia ante la nueva convocatoria electoral en la región. El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma) confirmó que se presentará a los comicios regionales anticipados del 21 de diciembre, según informó el medio de comunicación fuente del texto, destacando su decisión de concurrir por las circunscripciones de Badajoz y Cáceres y posicionándose como la única candidatura centrada exclusivamente en la defensa del bienestar animal y la protección medioambiental.

De acuerdo con la información publicada, Pacma fundamenta su regreso a la contienda electoral en la necesidad de situar los derechos de los animales y las políticas medioambientales en el centro del debate político regional. Javier Luna, presidente nacional de la formación, explicó en declaraciones recogidas por la fuente original que su partido asume el reto de convertirse en “la única garantía de que estas problemáticas, a menudo ignoradas, sean puestas en el centro del debate político”. La formación considera que la actual coyuntura obligaba a retomar su candidatura tras la ausencia en 2023, motivada por un “problema en la subsanación de documentación” ante la Junta Electoral. Según detalló el medio, Pacma asegura que esa situación administrativa quedó solventada para el nuevo proceso electoral.

Luna defendió que la voz de Pacma resulta imprescindible en un contexto donde, a su juicio, los temas de bienestar animal y conservación ambiental han sufrido un relegamiento del resto de fuerzas políticas. Manifestó que “Extremadura necesita una voz que apueste firmemente por la conservación de la naturaleza y por políticas de bienestar animal”. El presidente añadió que la región posee una notable riqueza natural actualmente expuesta a distintos riesgos, y subrayó: “Que Pacma obtenga representación es fundamental para una región que apueste por la vida, por el bienestar animal y por una gestión sostenible”.

En la información recogida por la fuente original, el partido animalista reafirmó su enfoque en abordar los principales problemas relativos al maltrato animal y la protección ecológica, al tiempo que apoya políticas sociales diferenciadas de las propuestas por otras formaciones. Según mencionó Luna, su proyecto representa una contraposición frente a “las políticas del odio que proponen otras formaciones”, y reiteró que Pacma defiende una perspectiva progresista y necesaria en el panorama político extremeño.

El medio fuente remarcó que Pacma destaca su papel como la opción política “genuinamente animalista y medioambientalista” en los comicios, y sitúa su participación como “vital” para que la protección animal y ecológica forme parte integral de la agenda política de Extremadura. La formación expresó su intención de superar el porcentaje de votos alcanzado en 2019 y alcanzar representación en la Asamblea regional, convencida de que sin respeto por los animales y el planeta “no hay futuro posible” para la comunidad autónoma.

Pacma articula su intervención ante las elecciones de diciembre en torno a la defensa de la naturaleza propia de Extremadura y a la introducción de una gestión sostenible que garantice el bienestar tanto de los animales como del entorno. Sus portavoces mencionaron que este enfoque debe estar acompañado de políticas sociales para reforzar el tejido comunitario y contrarrestar posiciones que, según Pacma, fomentan la división social. La organización ha insistido, según reportó la fuente original, en que su presencia es esencial para mantener vivos los problemas de maltrato y protección ambiental, en un contexto donde estos asuntos pueden quedar fuera de la agenda sin una representación específica en la Asamblea extremeña.

El partido recuerda que la no participación en los anteriores comicios autonómicos derivó de un inconveniente administrativo, situación que fue corregida, lo cual les permite concurrir a la convocatoria de diciembre sin obstáculos, según la información reflejada por el medio original. Pacma sostiene que su papel en el proceso electoral representa una oportunidad estratégica para que los ciudadanos de Extremadura dispongan de una voz que defienda “el futuro de la región con una perspectiva progresista y necesaria”, centrada en el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente.

La información proporcionada por el medio de origen recoge las declaraciones de los representantes de Pacma acerca de la riqueza natural de Extremadura y la urgencia de garantizar formas de gestión sostenible que contribuyan tanto al bienestar animal como al desarrollo regional. Pacma aspira a traducir el debate generado en la campaña electoral en políticas reales al interior de la Asamblea, buscando así incorporar estructuralmente los temas animalistas y medioambientales en la toma de decisiones de la región.

Temas Relacionados

PacmaElecciones extremeñasExtremaduraAsamblea de ExtremaduraJavier LunaJunta ElectoralBadajozCáceresBienestar animalProtección ambientalEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La avispa velutina, el terror diminuto que ha colonizado Galicia

Infobae

Los pacientes con depresión resistente al tratamiento tienen una biología única

Infobae

México propone a EE. UU. y Canadá aumentar la cooperación en el marco del T-MEC

Infobae

La Bolsa de Shanghái cae un 0,81 % y la de Shenzhen, un 1,14 %

Infobae

Page pide más coordinación entre CCAA y Estado para afrontar futuras danas y establecer protocolos "más sofisticados"

Tras el aniversario de la tragedia en Valencia, García-Page reclama fortalecer acciones conjuntas entre autonomías y Estado, propone redefinir competencias técnicas y políticas y pide sistemas de respuesta más automáticos y eficientes ante episodios extremos climáticos

Page pide más coordinación entre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia avala que los

La justicia avala que los beneficios de un gran proyecto inmobiliario en Cuba pasen a manos de una sociedad española tras un largo conflicto interno entre sus socios

Un padre pide quedarse con sus hijos y la vivienda familiar en Cáceres: la Justicia le niega la custodia, pero da un año a la madre y los niños para abandonar la casa

El escarnio público en el funeral de la DANA precipita la caída de Carlos Mazón un año después de la muerte de 229 personas: Génova espera que no se presente a la reelección

Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la DANA que sigue el rastro de todas las evidencias de lo que pasó el 29 de octubre para no dejar escapar a Carlos Mazón

La Universidad Complutense reconoce en un documento que algunos de sus edificios no tienen sistema de detección de incendios y que alumnos y personal están “sin protección”

ECONOMÍA

Caixabank gana 4.397 millones de

Caixabank gana 4.397 millones de euros hasta septiembre, un 3,5% más, y anuncia un programa de recompra de acciones por 500 millones

Comprar una vivienda de 80 metros cuadrados ya cuesta de media en España 223.000 euros, tras subir 34.000 euros en un año

El mercado laboral cierra sus puertas a la generación Z: las ofertas de primeros empleos caen casi un 30% y uno de cada tres se arrepiente del sector elegido

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 30 octubre

Una mujer gana el conflicto legal a la Seguridad Social y consigue una pensión de 3.100 euros al compatibilizar viudedad y jubilación

DEPORTES

La policía desmantela una red

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”