Nogueras avisa de que "el chicle se ha estirado hasta el final": si no cambia el Gobierno tendrá que cambiar Junts

Por Newsroom Infobae

La Portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha explicado hoy, tras advertir a Sánchez en el Congreso de que "hay que empezar a hablar de la hora del cambio", que "el chicle se ha estirado hasta el final", que la situación "no se puede alargar más" y que si no cambia le Gobierno actual va a tener que cambiar Junts.

Nogueras ha realizado estas afirmaciones durante unas declaraciones en Tele 5, recogidas por Europa Press, después de advertir en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que en lugar de hablar del cambio de hora igual hay que empezar a hablar de la hora del cambio en referencia a un posible relevo en La Moncloa: "Luego dirán que viene la derecha y que eso es nuestra culpa", ha apuntado.

En las declaraciones posteriores realizadas en Tele 5, la Portavoz de Junts ha ahondado en este aviso al presidente del Gobierno al dejar claro que "el chicle se ha estirado hasta el final" y que "esta situación no se puede alargar más".

"ASÍ NO SE PUEDE CONTINUAR"

Así, ha señalado que si no cambian el PSOE, el Gobierno actual y Pedro Sánchez van a tener que cambiar ellos, aunque ha matizado que no lo va a decidir ella sola. Pero ha insistido en que está "clarísimo" que "así no se puede continuar".

"Nosotros vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar y pregunto al PSOE qué van a hacer: ¿Van a bloquear, seguir contando cuentos o empezar a trabajar?", ha exclamado tras recordar que Junts es el único partido que en su acuerdo de investidura no aceptó la cláusula de estabilidad del Gobierno, sino que ésta "iría en función de la materialización de los acuerdos".

En este contexto, ha insistido en que "la gente está hasta las narices" de que no se solucionen los problemas, señalando como tales la delincuencia en las calles porque sigue bloqueada la Ley que propuso Junts contra la multireincidencia; la ocupación de pisos porque también está bloqueada la ley contra las ocupaciones; la situación de los autónomos o los retrasos en los trenes.

Por lo tanto, ha apuntado "hace falta un cambio" y aunque está bien que se abra el debate del cambio horario, lo que le interesa a Junts es "solucionar el día a día de la gente en Cataluña". No obstante, y al ser preguntada por la posibilidad de una moción de censura instrumental, Nogueras no ha querido pronunciarse al respecto y tampoco ha desvelado si se reúnen con el PP.

Aunque ha señalado que el Partido Popular y el PSOE están en guerra pero se ponen de acuerdo para temas de Estado y para eso, ha dicho, no necesitan a los demás. Por ello, ha advertido de que no se puede atribuir a Junts una responsabilidad que no es suya por el hecho de que tienen siete votos determinantes para que siga la Legislatura.

