El Gobierno activa el mecanismo de optimización para la flota de arrastre del Mediterráneo

Madrid, 14 oct (EFECOM).- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución por la que se establece la cantidad disponible de días de pesca del mecanismo de optimización por buque y grupo de buques de arrastre de fondo del Mediterráneo para 2025.

Este mecanismo busca evitar que los buques o grupos de buques que agoten sus días asignados antes de final de año tengan que detener su actividad, y al mismo tiempo prevenir una infrautilización de los días de pesca atribuidos a España.

Así, la Secretaría General de Pesca busca asegurar un uso más equilibrado y eficiente del esfuerzo pesquero disponible, al tiempo que contribuye a mantener la actividad económica y el empleo en el litoral mediterráneo, de acuerdo a un comunicado del ministerio.

La resolución recoge la incorporación al mecanismo de optimización de los días que no serán utilizados por los buques hasta final de año porque no puedan ser consumidos.

Así, estos días disponibles se redistribuyen entre 520 de los 557 buques que conforman la flota de arrastre de fondo del Mediterráneo este año y a los que se garantiza así la continuidad de su actividad.

El sistema se actualizará cada dos semanas a través de la aplicación Gestcuotas.

Además, el BOE ha publicado la resolución por la que se activa el mecanismo de optimización de cuotas de pesca del Atlántico para 2025.

En este caso, se aplicará a los buques de arrastre de fondo, cerco, volanta, palangre de fondo, artes menores y rasco en el caladero Cantábrico y Noroeste, los de arrastre de fondo y artes menores en el caladero del golfo de Cádiz, los de arrastre de aguas de Portugal y los de la flota de Gran Sol.

Pueden acceder al mecanismo de optimización de hasta 10 especies de interés, entre las que destacan, según el Gobierno, rape sur, merluza sur, caballa sur o cigala de la fachada Atlántica y Cantábrico noroeste. EFECOM

