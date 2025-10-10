Espana agencias

Desalojan el astillero de Navantia por la crecida de la rambla de Benipila (Cartagena)

Por Newsroom Infobae

Guardar

Cartagena (Murcia), 10 oct (EFE).- Los trabajadores del astillero de Navantia en Cartagena (Murcia) están siendo desalojados de las instalaciones ante la crecida de la rambla de Benipila, muy próxima a la factoría, ante las lluvias intensas que se están registrando desde las 10 horas en distintos puntos del municipio.

El Ayuntamiento de Cartagena ha ordenado también el desalojo de los residentes en el camping Villas Caravaning, la urbanización Bahía Bella y el poblado La Algameca al producirse acumulaciones de agua por lluvias y escorrentías.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha solicitado colaboración de la Guardia Civil para reforzar el dispositivo de desalojo, según ha informado el consistorio.

Protección Civil continúa realizando traslados en todoterrenos hacia los autobuses dispuestos por el Ayuntamiento para llevar a los residentes a los puntos de acogida.

En Algameca Chica se mantiene la megafonía y la presencia de técnicos municipales para ofrecer información y asistencia, según las fuentes, que precisan que quienes no dispongan de medios para salir están siendo evacuados con apoyo de Protección Civil.

Desde primera hora de la mañana de este viernes Arroyo lleva a cabo una reunión con efectivos de Policía Local, Bomberos, Protección Civil y todas las áreas del Ayuntamiento en el Parque de Seguridad. Se trata de la segunda reunión por el aviso rojo por riesgo extremo de lluvias (hasta 60 litros/m2 en una hora y 180 litros/m2 en doce horas) por el paso de la dana Alice.

Las precipitaciones de mayor intensidad se están registrando en zonas de costa, tanto del litoral este como oeste, y la alcaldesa ha transmitido a la población que el mejor consejo ante episodios de lluvias intensas es permanecer en casa, evitando desplazamientos innecesarios.

El pabellón deportivo del polígono Cabezo Beaza es el lugar de referencia para las personas que precisen de cobijo. Allí hay desplegadas medio centenar de camas y personal de Protección Civil y Servicios Sociales para garantizar la atención de todas las personas que precisen asistencia. Ya hay 35 personas acogidas, cifra que irá aumentando según vayan llegando vecinos desde las zonas en desalojo.

La regidora también está en contacto con el presidente regional, Fernando López Miras, quien ha ofrecido todos los medios disponibles de la Comunidad Autónoma, en caso de ser necesarios.

Bomberos, Policía Local y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena se encuentran desplegados en las diferentes áreas afectadas para atender a la población.

Están suspendidas todas las actividades extraescolares, vecinales, culturales, deportivas y de clubes de mayores. Tampoco hay clase en ningún centro educativo del municipio, esto es, ni en escuelas infantiles, ni en colegios, institutos, centros de formación profesional y universidades.

También se ha cancelado la atención presencial en oficinas municipales, incluidas la oficina de Turismo, así como mercadillos municipales de Urbanización Mediterráneo, El Algar, Llano del Beal, Pozo Estrecho. EFE

cgv/cc/cc

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Guardiola baja a la mitad la ecotasa de Almaraz como pedía Vox para negociar presupuestos

Infobae

Condenado a 10 años y medio por maltratar a su bebé en Tarragona, y absuelta la madre

Infobae

La sanidad pública vasca asumirá todos los abortos de manera progresiva a partir de 2026

Infobae

Rinderknech sigue la estela de su primo Vacherot hacia semifinales

Infobae

Detenidos 21 ultras por incidentes violentos previos a la final de Copa del Rey en Sevilla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una empresa vasca producirá carros

Una empresa vasca producirá carros de combate para EEUU con un contrato de 5000 millones de euros: fabricarán 7000 unidades

Ayuso felicita a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “Venezuela tendrá pronto una presidenta”

El proyecto de transporte que conectará Madrid con Valencia en media hora: “Nosotros lo vamos a vivir”

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

¿Puede Trump conseguir la expulsión de España de la OTAN? El reglamento del Tratado y la “tranquilidad” del Gobierno

ECONOMÍA

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas:

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas: “El conocimiento financiero es una forma de libertad. Muchas personas adultas toman decisiones importantes sin una base mínima”

Paco Ávila, empresario multimillonario: “Yo a mis dos hijas siempre les hablo de negocios, siempre estoy poniéndoles problemas”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de octubre

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”