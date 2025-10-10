Desalojan el astillero de Navantia por la crecida de la rambla de Benipila (Cartagena)

Cartagena (Murcia), 10 oct (EFE).- Los trabajadores del astillero de Navantia en Cartagena (Murcia) están siendo desalojados de las instalaciones ante la crecida de la rambla de Benipila, muy próxima a la factoría, ante las lluvias intensas que se están registrando desde las 10 horas en distintos puntos del municipio.

El Ayuntamiento de Cartagena ha ordenado también el desalojo de los residentes en el camping Villas Caravaning, la urbanización Bahía Bella y el poblado La Algameca al producirse acumulaciones de agua por lluvias y escorrentías.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha solicitado colaboración de la Guardia Civil para reforzar el dispositivo de desalojo, según ha informado el consistorio.

Protección Civil continúa realizando traslados en todoterrenos hacia los autobuses dispuestos por el Ayuntamiento para llevar a los residentes a los puntos de acogida.

En Algameca Chica se mantiene la megafonía y la presencia de técnicos municipales para ofrecer información y asistencia, según las fuentes, que precisan que quienes no dispongan de medios para salir están siendo evacuados con apoyo de Protección Civil.

Desde primera hora de la mañana de este viernes Arroyo lleva a cabo una reunión con efectivos de Policía Local, Bomberos, Protección Civil y todas las áreas del Ayuntamiento en el Parque de Seguridad. Se trata de la segunda reunión por el aviso rojo por riesgo extremo de lluvias (hasta 60 litros/m2 en una hora y 180 litros/m2 en doce horas) por el paso de la dana Alice.

Las precipitaciones de mayor intensidad se están registrando en zonas de costa, tanto del litoral este como oeste, y la alcaldesa ha transmitido a la población que el mejor consejo ante episodios de lluvias intensas es permanecer en casa, evitando desplazamientos innecesarios.

El pabellón deportivo del polígono Cabezo Beaza es el lugar de referencia para las personas que precisen de cobijo. Allí hay desplegadas medio centenar de camas y personal de Protección Civil y Servicios Sociales para garantizar la atención de todas las personas que precisen asistencia. Ya hay 35 personas acogidas, cifra que irá aumentando según vayan llegando vecinos desde las zonas en desalojo.

La regidora también está en contacto con el presidente regional, Fernando López Miras, quien ha ofrecido todos los medios disponibles de la Comunidad Autónoma, en caso de ser necesarios.

Bomberos, Policía Local y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena se encuentran desplegados en las diferentes áreas afectadas para atender a la población.

Están suspendidas todas las actividades extraescolares, vecinales, culturales, deportivas y de clubes de mayores. Tampoco hay clase en ningún centro educativo del municipio, esto es, ni en escuelas infantiles, ni en colegios, institutos, centros de formación profesional y universidades.

También se ha cancelado la atención presencial en oficinas municipales, incluidas la oficina de Turismo, así como mercadillos municipales de Urbanización Mediterráneo, El Algar, Llano del Beal, Pozo Estrecho. EFE

