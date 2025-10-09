El Gobierno trabaja para liberar "lo antes posible" a los españoles retenidos en Israel, incluida Reyes Rigo

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que el Gobierno de España está trabajando para que los ocho ciudadanos españoles de la nueva flotilla, que están retenidos en una cárcel de Israel, sean liberados "lo antes posible" y vuelvan a nuestro país, que es "donde tenían que estar" y no pasen detenidos "ni un solo día más".

Así lo ha asegurado el jefe de la diplomacia española en una entrevista en 'Las mañanas' de RNE, que ha recogido Europa Press, en la que también se ha referido a Reyes Rigo, la española de la primera flotilla que aún se encuentra detenida en una prisión del Estado hebreo, indicando que están en contacto con las autoridades israelíes, si bien es "difícil" saber cuándo podrán volver tanto ella como el resto de ciudadanos a España.

"Estamos trabajando para que igual que los otros 48 españoles y españolas que estuvieron retenidos (en la Global Sumud Flotilla), sean liberados lo antes posible y puedan regresar a España en total libertad que es donde tenían que estar y no tenían que estar retenidos ni un solo día más", ha indicado el ministro socialista.

Albares ha detallado que los ocho españoles que iban a bordo de la Flotilla de la Libertad han transitado por el mismo puerto que transitaron los componentes de la anterior flotilla, llevándolos a "exactamente al mismo centro de detención", la prisión de Ktziot, situada en el desierto del Négev.

También ha relatado que les van a aplicar el mismo protocolo que a la Global Sumud Flotilla, por lo que quien firme un documento aceptando la deportación "saldrá antes", y quien no lo haga tardará algo más en salir de Israel.

Con todo, ha afirmado que el cónsul de España en Tel Aviv se encuentra en estos momentos en el centro de detención de Ktziot, donde va a poder ver a los ochos ocho españoles de la segunda flotilla, y que por la tarde, una vez acabe el horario de visita, le trasladará cómo se encuentran.

ESTE VIERNES, NUEVA VISTA ORAL DE REYES RIGO

Preguntado por Reyes Rigo, la española retenida más de una semana en Israel tras ser acusada de morder a una soldado, Albares ha detallado que se encuentra en un centro distinto al de los otros ocho españoles, donde también se va a desplazar el cónsul, que asistió este miércoles a la vista oral que tuvo y volverá a hacerlo este viernes.

"Estamos en contacto con su familia para trasladarle todas las incidencias que pueda haber", ha ahondado, admitiendo no obstante que es "difícil saber" cuando podrán salir tanto ella como el resto de españoles.