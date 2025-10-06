Espana agencias

Los 27 integrantes de la flotilla a Gaza aterrizan en los aeropuertos de Madrid, Bilbao y Barcelona

Por Newsroom Infobae

Los 27 integrantes de la flotilla a Gaza expulsados por Israel este lunes han aterrizado en los aeropuertos de Madrid, Bilbao y Barcelona donde han sido recibido por familiares y allegados tras ser deportados desde Israel.

A la terminal 2 del aeropuerto de Barajas, en la capital española, ha llegado sobre las 23.10 horas un avión militar del Ejército del Aire que ha fletado el Gobierno desde Atenas (Grecia). Según precisaron fuentes del Ministerio del Exterior, la aeronave ha llevado a bordo a aquellos integrantes que "voluntariamente" han querido aprovechar esta opción así como a "personas de otros países de la UE".

Hasta el aeropuerto madrileño se han acercado la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García; la diputada de Más Madrid Alda Recas; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; y la eurodiputada Irene Montero, para recibir a los integrantes entre gritos a favor de Palestina.

La coordinadora de Podemos Baleares, Lucía Muñoz, una de las integrantes de la flotilla, ha agradecido el apoyo de los movimientos sociales en esta misión que tenía como objetivo "romper con ese bloqueo criminal" que "está perpetrando el Estado genocida de Israel en Palestina desde hace 17 años" y "abrir un corredor humanitario".

En declaraciones a los medios a su llegada a Madrid, ha lamentado no haber cumplido el objetivo de la flotilla. "Una vez más, Israel ha cometido un crimen contra el derecho internacional y contra la humanidad, secuestrándonos, llevándonos en contra de nuestra voluntad y metiéndonos en prisión durante cinco días", ha señalado.

Los integrantes, que han insistido en la necesidad de romper relaciones con el país hebreo, también han reclamado la vuelta de la activista mallorquina Reyes Rigo, retenida en Israel tras ser acusada de morder a un funcionario de la prisión de Ketziot durante un examen médico.

Según ha relatado Alejandra Martínez, de Podemos, fue sacada de una habitación con "extrema violencia". "No sabemos nada de ella. Es la única ciudadana que no ha vuelto. Quiero pedir al Gobierno de España que facilite la vuelta de Reyes Rigo", ha reclamado.

Por otra parte, en el aeropuerto de Barcelona han aterrizado a las 23.40 horas en un vuelo comercial una docena de miembros catalanes de la Global Sumud Flotilla. Entre quienes han llegado a la capital catalana están la diputada de las CUP en el Parlament, Pilar Castillejo; el miembro de la dirección del partido y del Sindicat d'Habitatge de Cassoles, Adrià Plazas; el sindicalista de la CGT, Saturnino Mercader; y Curro Rodríguez, del Sindicat de Barri del Poble Sec.

Las ha recibido en privado el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, antes de ser acogidos a la salida por la gente que les espera.

También al aeropuerto de Bilbao, en otro vuelo comercial, han llegado otros cuatro activistas de la flotilla.

49 ESPAÑOLES HAN REGRESADO

En total, 49 españoles viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla. Un primer grupo, conformado por 21 de ellos, aterrizó el domingo en España tras ser deportado desde Israel; y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había anunciado que salvo contratiempos de última hora los 28 restantes regresarían hoy.

Fuentes diplomáticas israelíes habían confirmado previamente a Europa Press que todos los españoles que aún permanecían detenidos habían abandonado ya Israel, con la salvedad de una de las integrantes, que tendrá que comparecer el miércoles ante la Policía tras haber mordido el domingo a un funcionario de la prisión durante un examen médico.

